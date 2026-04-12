2026年4月10日、東京都清瀬市の国立看護大学校を訪問され、開校25周年式典に出席された秋篠宮妃紀子さま。紀子さまは2001年の開校記念式典にも出席されている。

【写真】紀子さまのブルーのセットアップ全身姿を見る。佳子さまと「山村御流いけばな展」を鑑賞される姿なども。

式典では「災害や感染症への対応をはじめ、より高度な専門性のニーズにも応える教育と研究が進められるよう期待しております」とお言葉を述べた。

この日、紀子さまがお召しになっていたのはライトブルーのセットアップ。ジャケットの下の胸元や脇下のサイドには細やかな連続模様が施され、一色のセットアップでも立体感を出している。

また、アイボリー系のバッグを合わせ、装い全体にやわらかな抜け感をプラス。ヒールもバッグと同じベージュ系を選ぶことで、統一感を持たせている。ヒールの肌なじみのよいカラーが脚のラインをすっきりと見せ、脚長効果も高めていた。

髪型はきっちりとまとめたスタイルにされた紀子さま。落ち着きを演出し、端正で清潔感のあるヘアアレンジは、格式ある式典の場にふさわしく、気品をいっそう引き立てていた。

やわらかな色合わせとさりげないデザインが相まって、控えめながらも印象に残る装いとなっていた。