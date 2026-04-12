“韓国財閥の御曹司”志尊淳、23年ぶり再会 『10回切って倒れない木はない』第1話あらすじ
俳優の志尊淳が主演を務め、仁村紗和がヒロインとして共演する日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜 後10：30）が、きょう12日からスタートする。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】恋のライバルに？桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照（志尊）は、「ファングムホテルグループ」の新社長に就任したその日、予期せぬ悲運に見舞われる。7歳で日本人の両親を亡くした照（ミンソク）を引き取り育ててくれた財閥トップの養父のキム・ジョンフン（オ・マンソク）が、突然の病に倒れて帰らぬ人となったのだ。
敬愛する養父を失ったミンソクの人生は一変。新社長の座から失脚し、東京のグループホテルに左遷させられてしまう。失意のまま追い出されるように日本へ渡ったミンソクを待っていたのは、孤独だった。
「僕の居場所は、世界中のどこにもない」と、生きる希望を失いかけるミンソクの前に小さな診療所の医師・河瀬桃子（仁村）が現れる。互いに幼い頃に両親を亡くし、さびしさに耐えながら自分の居場所を求めてきたミンソクと桃子は、実は23年前からつながっていた。そうとは気付かないまま、導かれるように心を通わせ合う2人。
「10回切って、倒れない木はない」という2人をつなぐ大切な言葉を胸に、どんな困難にも立ち向かっていこうとするミンソクと桃子。2人を待ち受ける過酷な運命とは。
【場面写真】恋のライバルに？桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）
本作は、秋元康氏が企画し、完全オリジナル脚本で描く日韓をまたいだ波瀾万丈な純愛ラブストーリー。
韓国有数の財閥の養子であるキム・ミンソクこと青木照（志尊）は、「ファングムホテルグループ」の新社長に就任したその日、予期せぬ悲運に見舞われる。7歳で日本人の両親を亡くした照（ミンソク）を引き取り育ててくれた財閥トップの養父のキム・ジョンフン（オ・マンソク）が、突然の病に倒れて帰らぬ人となったのだ。
「僕の居場所は、世界中のどこにもない」と、生きる希望を失いかけるミンソクの前に小さな診療所の医師・河瀬桃子（仁村）が現れる。互いに幼い頃に両親を亡くし、さびしさに耐えながら自分の居場所を求めてきたミンソクと桃子は、実は23年前からつながっていた。そうとは気付かないまま、導かれるように心を通わせ合う2人。
「10回切って、倒れない木はない」という2人をつなぐ大切な言葉を胸に、どんな困難にも立ち向かっていこうとするミンソクと桃子。2人を待ち受ける過酷な運命とは。