【国宝級イケメン】殿堂入りしてほしい「歴代1位受賞者」ランキング！ 2位「中島健人」、1位は？
All About ニュース編集部は2026年3月3日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「歴代国宝級イケメン」に関するアンケート調査を実施しました。
「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」で上位にランクインした男性芸能人を指します。同ランキングでは、1位を連続で獲得するなど好成績の芸能人は「殿堂入り」することでおなじみです。
それでは、「今後殿堂入りしてほしい歴代1位受賞者」ランキングの結果を紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位には中島健人さんが選ばれました。中島さんは、2011年にSexy Zoneのメンバーとしてメジャーデビュー。イケメンの王子様キャラで人気を集め、個人では俳優業だけでなくバラエティー番組でも活躍中です。
グループ卒業後はソロアーティストとして活動し、さらに俳優業も好調でいまでも高い人気を維持しています。そんな中島さんは、「2025年上半期 ViVi国宝級イケメンランキング」のADULT部門で1位を獲得。今年も大活躍が期待され、殿堂入りする可能性を秘めています。
回答者からは、「他の方にはない王子様キャラなので、ぜひ殿堂入りしてほしい」（30代女性／神奈川県）、「ソロ活動を始めてからキラキラ感が増しているので期待したい」（30代女性／宮城県）、「顔もスタイルもアイドルとしても完璧だから」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位は高橋文哉さんでした。2017年に開催した「男子高生ミスターコン2017」でグランプリになるなど、当初からイケメンとして有名だった高橋さん。2019年から放送した『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日）の主役に抜てきされ、その後は若手イケメン俳優として大活躍しています。
ドラマや映画でもイケメン役が多い高橋さんは、「2021年下半期 ViVi国宝級イケメンランキング」のNEXT部門で1位を獲得。2026年は、話題の主演映画『ブルーロック』の公開も控え注目度が高いので、殿堂入りを期待する声が多くなっています。
回答者からは、「整った顔立ちで年齢を重ねてますます素敵になりそうだから」（50代女性／神奈川県）、「今後ますます人気になってくと思うし、顔も整っていると思う」（30代女性／佐賀県）、「かわいらしい顔でありながらイケメンだし、とても魅力があると思う」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
「国宝級イケメン」は、ファッション誌『ViVi』（講談社）に掲載される人気企画「ViVi国宝級イケメンランキング」で上位にランクインした男性芸能人を指します。同ランキングでは、1位を連続で獲得するなど好成績の芸能人は「殿堂入り」することでおなじみです。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：中島健人／47票
2位には中島健人さんが選ばれました。中島さんは、2011年にSexy Zoneのメンバーとしてメジャーデビュー。イケメンの王子様キャラで人気を集め、個人では俳優業だけでなくバラエティー番組でも活躍中です。
グループ卒業後はソロアーティストとして活動し、さらに俳優業も好調でいまでも高い人気を維持しています。そんな中島さんは、「2025年上半期 ViVi国宝級イケメンランキング」のADULT部門で1位を獲得。今年も大活躍が期待され、殿堂入りする可能性を秘めています。
回答者からは、「他の方にはない王子様キャラなので、ぜひ殿堂入りしてほしい」（30代女性／神奈川県）、「ソロ活動を始めてからキラキラ感が増しているので期待したい」（30代女性／宮城県）、「顔もスタイルもアイドルとしても完璧だから」（30代女性／大阪府）などの意見が寄せられました。
1位：高橋文哉／48票
1位は高橋文哉さんでした。2017年に開催した「男子高生ミスターコン2017」でグランプリになるなど、当初からイケメンとして有名だった高橋さん。2019年から放送した『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日）の主役に抜てきされ、その後は若手イケメン俳優として大活躍しています。
ドラマや映画でもイケメン役が多い高橋さんは、「2021年下半期 ViVi国宝級イケメンランキング」のNEXT部門で1位を獲得。2026年は、話題の主演映画『ブルーロック』の公開も控え注目度が高いので、殿堂入りを期待する声が多くなっています。
回答者からは、「整った顔立ちで年齢を重ねてますます素敵になりそうだから」（50代女性／神奈川県）、「今後ますます人気になってくと思うし、顔も整っていると思う」（30代女性／佐賀県）、「かわいらしい顔でありながらイケメンだし、とても魅力があると思う」（30代女性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)