作家の志茂田景樹氏（８６）が１１日に自身のＸを更新。自身の健康状態について明かした。

志茂田氏は２０１７年に関節リウマチを発症し、２４年に要介護５の認定を受けている。９日には「要介護５の認定を受けて３年目に入りました」と報告。「介護、看護、診療、入浴などのサービスに当たる皆様と日々接しながら、そのご努力には胸を打たれる心地です。そのご努力に応え少しでも体調の改善、維持に努めるのが我々利用者の責務と考えています。感謝と共に命の尊さが身に染みる毎日です」とつづっていた。

この発信から志茂田氏の容体について知った人も少なくないという。１１日に再びＸを更新すると「僕を要介護５だとご存じない方々から元気が湧く励ましと無理はしないでという心に染みる思いやりをいただきました。感謝です！」と明かした。

現在も自身の体と向き合いながら仕事を続けている。「依頼原稿をスマホで入力すると１千字を超えると肘などが強く痛みます。１日７００字で間に合うようやっています。本当に無理はダメですので、これについては厳守です」と定めているルールについて明かした。