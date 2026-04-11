上野樹里の夫・和田唱、父との幼少期ショット公開「そっくりで驚いた」「面影ある」と話題
【モデルプレス＝2026/04/11】女優の上野樹里の夫で、ロックバンド・TRICERATOPSのボーカル和田唱が2026年4月10日、自身のInstagramを更新。幼少期の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】妻は女優 50歳歌手「そっくりで驚いた」父との幼少期ショット
和田は「親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう」と2019年に他界した、父でイラストレーターの和田誠さんの誕生日を祝福。「こっちは変わらず大好きな事を仕事にして生きてるよ。ルールにハマらない事を教えてくれてありがとう」と感謝の言葉をつづった。
そして「写真は随分前に実家のアルバムを写メったやつ。1978年だって！引っ越す前の家だ。撮ったのは母？だろうね」と、母で料理愛好家の平野レミが撮影したと思われる写真を公開。親子で木馬にまたがる様子や、食事中の父の背中に寄り添う姿など、心温まる親子ショットを披露している。
この投稿には「素敵すぎる親子写真」「誠さんが若くて懐かしい」「面影ある」「お父様にそっくりで驚いた」「レミさんの愛情も感じる」「感謝の言葉に感動」「和田家、メンバーが強すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】妻は女優 50歳歌手「そっくりで驚いた」父との幼少期ショット
◆和田唱、父との2ショット写真披露
和田は「親父が生きていれば今日で90歳！誕生日おめでとう」と2019年に他界した、父でイラストレーターの和田誠さんの誕生日を祝福。「こっちは変わらず大好きな事を仕事にして生きてるよ。ルールにハマらない事を教えてくれてありがとう」と感謝の言葉をつづった。
◆和田唱の投稿に反響
この投稿には「素敵すぎる親子写真」「誠さんが若くて懐かしい」「面影ある」「お父様にそっくりで驚いた」「レミさんの愛情も感じる」「感謝の言葉に感動」「和田家、メンバーが強すぎる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】