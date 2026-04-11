お笑いタレント宮川大輔（53）が、11日放送のカンテレ「モモコのOH！ソレ！み〜よ！」（土曜後2・00）にゲスト出演し、過去に断った体当たりロケについて語った。

日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」で、世界各地を巡っている宮川。今まで訪れた国は「50…」と話し、驚かせた。国内外問わずロケは多く、「月で言うと2週間、ロケに行っていて、あとの2週間は日本の各地。家にいるのが2週間くらい」と明かした。

そんなロケの達人でも、NGにした仕事があるという。それは「1万メートルからスカイダイビング」という企画だった。「宇宙服みたいなのを着て飛ばなあかんのですよ」。事前の説明では、接写用のカメラも付いておらず、ダイビング中の表情は分からない状況。「ここ（カメラ）もないのに、誰でもええやん？うわーとか言ってるのを撮ってくれればいいけど、完全にこんなん（完全防備）やから、誰でもええやん？これはちょっと…って言うて、やめたんですよ」と明かした。

しかし、ロケ自体は別の出演者で決行されたという。「1カ月後くらい、『イッテQ』のスタジオでVTRを見たら、それを出川（哲朗）さんがやってて。僕、その時、うわあ…凄え！と思って」。宮川が懸念した通り、出川は顔こそ映っていなかったものの、出川の十八番のリアクション芸を披露していたという。

「ずっと耳が痛いと言うてた。でもやっぱりむちゃくちゃおもろいんですよ。耳が〜！耳が〜！耳が〜！って。ずっとめちゃくちゃおもろかった。やっぱり断っちゃあかんかったなって」

収録後、出川には謝罪したという。「“僕が断ったやつなんです。申し訳ございませんでした”って言ったら、“あ、そうなの？台本に宮川って書いてあったから、出川とのミスプリントかと思っていた。それなの？全然いいよ。大丈夫だよ”って」。後日談にもしっかりオチが付いていた。