フリーアナウンサーの羽鳥慎一が、1日放送のテレビ朝日系『羽鳥慎一モーニングショー』（月〜金前8：00）に生出演。5月31日をもって活動終了を迎えた5人組グループ・嵐（相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔）のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が、東京ドームで開催されたが、同ライブへの思いを語る一幕があった。【写真】羽鳥アナも感動！嵐のラストライブ羽鳥アナは「だいぶ一緒にやりま