サッと髪を結ぶだけ → 即おしゃれヘアに！【3COINS】大人が狙いたい「新作ヘアアクセ」

春らしい着こなしに仕上げるなら、マッチするヘアアレンジも楽しみたい！ サッと結ぶだけであれば、苦手な人も簡単にできそう。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】から「新作ヘアアクセサリー」をご紹介。洗練された後ろ姿を演出してくれる、大人に似合うデザインをピックアップしました。

涼しげなパールモチーフのヘアアクせ

【3COINS】「クリアパールポニー」\330（税込）

透明感のある装飾が爽やかなポニーは、ホワイト、グレー、ベージュの3色展開。写真のようにローポニーに合わせるだけで、パールモチーフの涼しげな輝きが後ろ姿を上品に見せてくれそうです。大人の装いにも自然になじんでくれるはず。

フラワーモチーフのメタルフックで華ぎを

【3COINS】「メタルフラワーマーブルヘアフック」\330（税込）

結び目に差し込むだけの便利なヘアフックは、スタイリングが苦手な人に嬉しいヘアアクセ。低めのシニヨンに添えるだけで、花柄のパーツが柔らかな表情をプラス。ハーフアップのアクセントとして取り入れても、華やかな雰囲気を楽しめそうです。パープル、アイボリー、ベージュの3色展開。

透け感が魅力のふんわりシュシュ

【3COINS】「チュールシュシュ」\550（税込）

ふんわりとしたボリューム感が愛らしいこちらのシュシュは、グレー、アイボリー、グリーンの3色展開です。写真のようにさっと髪をまとめただけのスタイルでも、チュール素材が軽やかな印象を与えてくれます。手首につけてコーデのアクセントとして楽しむのも良さそうです。

柔らかな雰囲気のリボンでガーリーに

【3COINS】「コットンレースリボンポニー」\550（税込）

清潔感のあるホワイトカラーのナチュラルな風合いが魅力的。写真のようにふんわりと巻いたガーリーなまとめ髪に合わせれば、大人の可愛らしさを引き立ててくれそうです。大きめのリボンが目を引くため、休日の特別なお出かけにもおすすめ。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里