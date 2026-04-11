ABEMAで4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり生放送される特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』を放送する。参加芸人にアンケートインタビューを敢行し、本日はチーム金&チームキャラのインタビューをお届けする。

【視聴ページ】『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』

このたび特別番組『30時間限界突破フェス』の2日目となる4月12日（日）午後1時より放送する『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、芸人たちが“36時間一睡もせず”にお笑いに挑む前代未聞のバラエティ番組。果たして、芸人は“極限状態”でも面白くあり続けられるのか？そして、36時間前と後で、芸人の面白さはどう変化するのか、そのリアルを余すことなく映し出す。

検証には、鬼越トマホーク、フルーツポンチ・村上健志、三四郎、ラブレターズ、カカロニ・栗谷、リンダカラー∞ ・Den、や団・ロングサイズ伊藤ら、総勢24名の芸人が参加。チーム吉本、チームマセキ、チームものまね、チームチャンピオン、チーム金、チームキャラと、多彩なメンバーが6チームに分かれ、賞金300万円をかけたチーム戦を繰り広げる。

◆チーム吉本

植田紫帆（オダウエダ）、鬼越トマホーク、村上健志（フルーツポンチ）

◆チームマセキ

三四郎、ハンジロウ

◆チームものまね

R藤本、兼光タカシ、JP、田島直弥（アイデンティティ）

◆チームチャンピオン

河本太（ウエストランド）、友田オレ、ラブレターズ

◆チーム金

大原優一（ダンビラムーチョ）、栗谷（カカロニ）、谷拓哉（パンプキンポテトフライ）、ロングサイズ伊藤（や団）

◆チームキャラ

Den（リンダカラー∞）、ネコニスズ、ワタリ119

◆チーム金

―意気込み・今の気持ちを教えてください

栗谷（カカロニ）：前半の失態を取り戻します。後半ぶちかまします。

大原優一（ダンビラムーチョ）：企画書のクオリティの低さからして何かがおかしいとは思いましたが、まさか「完徹」とは！昨年ある事情により、たくさん寝た期間があったので、起き続けてみせます！

谷拓哉（パンプキンポテトフライ）：ほんまに最悪、つらい

ロングサイズ伊藤（や団）：寝る企画と聞かされてたので、寝ないで来ちゃいました。助けてください。リングアナの仕事を寝ないで行くことになります。助けてください。

―36時間起き続ける必勝法は？

栗谷（カカロニ）：動きを止めない。

大原優一（ダンビラムーチョ）：体と脳をなるべく動かさない

谷拓哉（パンプキンポテトフライ）：ありません、知りません

ロングサイズ伊藤（や団）：とにかく、ねない！

―限界突破したい、10年後の野望は？

栗谷（カカロニ）：億万長者になりたいです！

大原優一（ダンビラムーチョ）：サイバーエージェントさんのように、僕もJリーグチームを買収する

谷拓哉（パンプキンポテトフライ）：ABEMA様と共に限界突破！！

ロングサイズ伊藤（や団）：ABEMAでレギュラー番組『や団の豆料理』（仮）

◆チームキャラ

―意気込み・今の気持ちを教えてください

リンダカラー∞ Den：カリスマ名乗ってますから、まず寝ないでしょう。カリスマが寝てるのをみたことあります？それが答えですよ。

ワタリ119：優勝して300万円いただきます！！！

ネコニスズ ヤマゲン：昨日まで家でゆっくり寝れていた時間が幸せでした。ただ、300万円稼ぐチャンスがやってきた。絶対優勝します。家にいる本物の赤ちゃんに良いもの食わします

ネコニスズ 舘野（赤ちゃん）：赤ちゃんだからすぐ眠くなっちゃうよ。でもお金のために頑張るね。赤ちゃんはママとお金が大好き

―36時間起き続ける必勝法は？

リンダカラー∞ Den：キャラを抜くこと。キャラクターで気を張り続けるのはとんでもない疲労を伴うので、素でいる。

ワタリ119：そうめん方式！風呂入れるとのことなので、眠気がきたら水風呂で自分をしめます。

ネコニスズ ヤマゲン：昨日まで家でゆっくり寝れていた時間が幸せでした。ただ、300万円稼ぐチャンスがやってきた。絶対優勝します。家にいる本物の赤ちゃんに良いもの食わします

ネコニスズ 舘野（赤ちゃん）：パパ（73）とママ（77）に恩返しするために絶対賞金！！そのために起き続ける強い気持ちだよ。

―限界突破したい、10年後の野望は？

リンダカラー∞ Den：海外進出ですね。世界を股にかけてコメディーしたりますよ。まあとにかく羽ばたきますよ。

ワタリ119：休みなしで大売れして子供が3人以上

ネコニスズ ヤマゲン：M-1優勝して、こういう過酷な企画じゃなく、ゆるふわ旅番組に出る

ネコニスズ 舘野（赤ちゃん）：一生芸人でいる免許証を手に入れる



『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』は、4月12日（日）に放送。どうぞお楽しみに。