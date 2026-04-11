『鋼の錬金術師』×TVアニメ放送中『黄泉のツガイ』W企画展が松屋銀座で開催！描き下ろしビジュアル&チケット情報公開
漫画家・荒川弘さん作の『鋼の錬金術師』生誕25周年と、4月から放送がスタートしたばかりの最新作『黄泉のツガイ』生誕5周年という二重の節目を記念して、特別展『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』が、2026年8月13日(木)から東京・松屋銀座8階イベントスクエアで開催される。東京会場を皮切りに、北海道・石川県・大阪府・愛知県などでの巡回展も決定している。
【画像】荒川弘さんが本展のために描き下ろしたメインビジュアル。『黄泉のツガイ』のアサ&ユルと、『鋼の錬金術師』のエドワード&アルフォンス兄弟が集結
■荒川弘ワールドを一度に味わえるW企画展
本展は、『鋼の錬金術師』と『黄泉のツガイ』、両作品のストーリーやキャラクターの魅力を体感できる特別展。荒川弘ワールドを一度に味わえる貴重な機会となりそうだ。気になる展示内容や物販情報については、現時点では続報を待つかたちとなっている。
告知解禁とともに、『鋼の錬金術師』の主人公エドワード&アルフォンス・エルリック兄弟と、『黄泉のツガイ』の主人公ユル&アサの双子が並ぶ、描き下ろしメインビジュアルも公開された。
■前売りはバンドルグッズ&パンフレット付きに注目
『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』のチケットは全種、全日とも日時指定制で販売される。注目したいのが、前売りで販売されるバンドル付きチケット3種類だ。
グッズ(メインビジュアルポストカード5枚セット)付きチケット：3450円
本展のメインビジュアルがポストカード5枚セットになったバンドル。このポストカードセットはグッズ単体での販売予定がないので、欲しい人は前売りチケット一択となる。
パンフレット付きチケット：3800円
本展開催を記念して制作される公式パンフレット「鋼の錬金術師×黄泉のツガイ OFFICIAL EXHIBITION BOOK」が付いてくるタイプ。なお、このパンフレットは会場内の物販エリアでも単品販売される。
グッズ&パンフレット付きチケット：5450円
ポストカードセットとパンフレットの両方が付いてくる、いちばんお得な“全部入り”プラン。
通常の前売りチケットは、一般1800円、高校生1000円、小中学生600円。当日券は一般2000円、高校生1200円、小中学生800円となる。未就学児は無料だが、小学生以下は18歳以上の保護者同伴が必須で、保護者にも入場券が必要となる点にはご注意を。
チケットはアソビュー!公式サイトで販売される。一般販売の開始日など今後のチケット情報は、展覧会公式サイトおよび公式X(旧Twitter)(@hagarenten)で随時告知される予定なので、こまめにチェックしよう。
■東京会場は8月13日から、全国巡回スケジュールも決定
会期は2026年8月13日(木)から9月2日(水)まで。会場は松屋銀座8階イベントスクエア。開場時間は11時から20時で、最終日は17時閉場、入場は閉場の30分前まで。
東京以降の巡回会場は以下の通り。なお、愛知会場およびその他の巡回会場については続報を待ちたい。
・北海道会場(大丸札幌店)：2026年10月14日(水)〜11月1日(日)
・石川会場(香林坊大和)：2026年11月27日(金)〜12月13日(日)
・大阪会場(阪急うめだ本店)：2026年12月16日(水)〜2027年1月10日(日)
■『黄泉のツガイ』ってどんな作品？TVアニメ版も放送スタート！
本展のもう一方の主役である『黄泉のツガイ』は、月刊「少年ガンガン」(スクウェア・エニックス)で連載中、シリーズ累計600万部を突破している荒川さんの最新作。TVアニメは2026年4月4日よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビほかで放送がスタートしたばかりで、連続2クール放送が予定されている。
物語の舞台は、結界に守られた山奥の小さな村。狩人の少年・ユルは、双子の妹アサや村人たちと慎ましく暮らしていたが、ある日空に響いた“竜の鳴き声”をきっかけに、平穏な日常は一変する。結界を破って“下界”からやってきた襲撃者たちによって村人は次々と殺されていき、逃げるユルは“番小者”のデラに導かれて、東村の守り神であるツガイ「左右様」を呼び起こす。 ユルは、契約により「主」として左右様を従え、姿を現した襲撃者とそのツガイと対峙していく。古き伝承と現代の武器が交錯する、新感覚の幻怪ファンタジーだ。
アニメ制作は、『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』を手掛けたボンズの流れを汲むボンズフィルム。監督は安藤真裕さん、キャストはユル役に小野賢章さん、アサ役に宮本侑芽さん、デラ役に中村悠一さん、ガブちゃん役に久野美咲さんほか実力派が勢ぞろい。オープニングテーマはVaundyの『飛ぶ時』、エンディングテーマはyamaが歌う『飛ぼうよ』と、音楽陣も豪華だ。
アニメ『黄泉のツガイ』は毎週土曜23時30分から放送中。展覧会の続報は公式サイトおよび公式X(@hagarenten)でチェックしながら、2026年8月13日(木)の開幕を待ちたい。
(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】荒川弘さんが本展のために描き下ろしたメインビジュアル。『黄泉のツガイ』のアサ&ユルと、『鋼の錬金術師』のエドワード&アルフォンス兄弟が集結
本展は、『鋼の錬金術師』と『黄泉のツガイ』、両作品のストーリーやキャラクターの魅力を体感できる特別展。荒川弘ワールドを一度に味わえる貴重な機会となりそうだ。気になる展示内容や物販情報については、現時点では続報を待つかたちとなっている。
告知解禁とともに、『鋼の錬金術師』の主人公エドワード&アルフォンス・エルリック兄弟と、『黄泉のツガイ』の主人公ユル&アサの双子が並ぶ、描き下ろしメインビジュアルも公開された。
■前売りはバンドルグッズ&パンフレット付きに注目
『鋼の錬金術師×黄泉のツガイ展』のチケットは全種、全日とも日時指定制で販売される。注目したいのが、前売りで販売されるバンドル付きチケット3種類だ。
グッズ(メインビジュアルポストカード5枚セット)付きチケット：3450円
本展のメインビジュアルがポストカード5枚セットになったバンドル。このポストカードセットはグッズ単体での販売予定がないので、欲しい人は前売りチケット一択となる。
パンフレット付きチケット：3800円
本展開催を記念して制作される公式パンフレット「鋼の錬金術師×黄泉のツガイ OFFICIAL EXHIBITION BOOK」が付いてくるタイプ。なお、このパンフレットは会場内の物販エリアでも単品販売される。
グッズ&パンフレット付きチケット：5450円
ポストカードセットとパンフレットの両方が付いてくる、いちばんお得な“全部入り”プラン。
通常の前売りチケットは、一般1800円、高校生1000円、小中学生600円。当日券は一般2000円、高校生1200円、小中学生800円となる。未就学児は無料だが、小学生以下は18歳以上の保護者同伴が必須で、保護者にも入場券が必要となる点にはご注意を。
チケットはアソビュー!公式サイトで販売される。一般販売の開始日など今後のチケット情報は、展覧会公式サイトおよび公式X(旧Twitter)(@hagarenten)で随時告知される予定なので、こまめにチェックしよう。
■東京会場は8月13日から、全国巡回スケジュールも決定
会期は2026年8月13日(木)から9月2日(水)まで。会場は松屋銀座8階イベントスクエア。開場時間は11時から20時で、最終日は17時閉場、入場は閉場の30分前まで。
東京以降の巡回会場は以下の通り。なお、愛知会場およびその他の巡回会場については続報を待ちたい。
・北海道会場(大丸札幌店)：2026年10月14日(水)〜11月1日(日)
・石川会場(香林坊大和)：2026年11月27日(金)〜12月13日(日)
・大阪会場(阪急うめだ本店)：2026年12月16日(水)〜2027年1月10日(日)
■『黄泉のツガイ』ってどんな作品？TVアニメ版も放送スタート！
本展のもう一方の主役である『黄泉のツガイ』は、月刊「少年ガンガン」(スクウェア・エニックス)で連載中、シリーズ累計600万部を突破している荒川さんの最新作。TVアニメは2026年4月4日よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビほかで放送がスタートしたばかりで、連続2クール放送が予定されている。
物語の舞台は、結界に守られた山奥の小さな村。狩人の少年・ユルは、双子の妹アサや村人たちと慎ましく暮らしていたが、ある日空に響いた“竜の鳴き声”をきっかけに、平穏な日常は一変する。結界を破って“下界”からやってきた襲撃者たちによって村人は次々と殺されていき、逃げるユルは“番小者”のデラに導かれて、東村の守り神であるツガイ「左右様」を呼び起こす。 ユルは、契約により「主」として左右様を従え、姿を現した襲撃者とそのツガイと対峙していく。古き伝承と現代の武器が交錯する、新感覚の幻怪ファンタジーだ。
アニメ制作は、『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』を手掛けたボンズの流れを汲むボンズフィルム。監督は安藤真裕さん、キャストはユル役に小野賢章さん、アサ役に宮本侑芽さん、デラ役に中村悠一さん、ガブちゃん役に久野美咲さんほか実力派が勢ぞろい。オープニングテーマはVaundyの『飛ぶ時』、エンディングテーマはyamaが歌う『飛ぼうよ』と、音楽陣も豪華だ。
アニメ『黄泉のツガイ』は毎週土曜23時30分から放送中。展覧会の続報は公式サイトおよび公式X(@hagarenten)でチェックしながら、2026年8月13日(木)の開幕を待ちたい。
(C)Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX
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