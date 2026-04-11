　11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比41.0ポイント高の3783ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3881.44ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3799.03ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3783.00ポイント　　11日夜間取引終値
3754.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3745.80ポイント　　5日移動平均
3739.85ポイント　　10日TOPIX現物終値
3716.63ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3673.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3656.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3640.41ポイント　　75日移動平均
3634.22ポイント　　25日移動平均
3627.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3551.81ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3469.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3387.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3314.23ポイント　　200日移動平均

株探ニュース