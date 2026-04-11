TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比41.0ポイント高の3783ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3881.44ポイント ボリンジャーバンド3σ
3799.03ポイント ボリンジャーバンド2σ
3783.00ポイント 11日夜間取引終値
3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3745.80ポイント 5日移動平均
3739.85ポイント 10日TOPIX現物終値
3716.63ポイント ボリンジャーバンド1σ
3673.75ポイント 一目均衡表・転換線
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3640.41ポイント 75日移動平均
3634.22ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3551.81ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3469.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3387.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
3314.23ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3881.44ポイント ボリンジャーバンド3σ
3799.03ポイント ボリンジャーバンド2σ
3783.00ポイント 11日夜間取引終値
3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3745.80ポイント 5日移動平均
3739.85ポイント 10日TOPIX現物終値
3716.63ポイント ボリンジャーバンド1σ
3673.75ポイント 一目均衡表・転換線
3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3640.41ポイント 75日移動平均
3634.22ポイント 25日移動平均
3627.25ポイント 一目均衡表・基準線
3551.81ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3469.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3387.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
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