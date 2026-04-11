11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比41.0ポイント高の3783ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



3881.44ポイント ボリンジャーバンド3σ

3799.03ポイント ボリンジャーバンド2σ

3783.00ポイント 11日夜間取引終値

3754.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3745.80ポイント 5日移動平均

3739.85ポイント 10日TOPIX現物終値

3716.63ポイント ボリンジャーバンド1σ

3673.75ポイント 一目均衡表・転換線

3656.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3640.41ポイント 75日移動平均

3634.22ポイント 25日移動平均

3627.25ポイント 一目均衡表・基準線

3551.81ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3469.41ポイント ボリンジャーバンド2σ

3387.00ポイント ボリンジャーバンド3σ

3314.23ポイント 200日移動平均



株探ニュース