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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uber暴風と雨で地獄コンディション...調理待ち焦ったが、クエ全回収で時給○○円！《ウーバー配達員》」と題した動画を公開しました。動画では、強風と雨という過酷な天候の中、屋根付きバイクでUber Eatsの配達に奮闘し、クエスト全回収を目指すリアルな稼働状況を伝えています。



4月10日、気温19℃で雨と強風が吹き荒れる中、せーけんさんは屋根付きバイクの「ジャイロキャノピー」で昼ピークの配達に出発しました。この日は合計4,600円のボーナスがつくクエストが発生しており、全クリアを目標に掲げています。道中では「マジで風ヤバいです」と語る通り、他の配達員の自転車が倒れたり、歩行者の傘が裏返って壊れたりするほどの暴風が吹き荒れていました。



単価はキロ100円割れなど安価な案件が多いものの、順調に配達をこなしていきます。しかし、稼働から1時間を過ぎた頃から注文がパタリと途絶え、「完全に干されました」と焦りを見せる場面もありました。その後、悪天候ならではの追加注文などを拾いながら地道に件数を積み重ねます。クエスト終了の15時が迫る中、うなぎ店での調理待ちというタイムロスに見舞われますが、「ガチで終了1分前に」という言葉通り、ギリギリのタイミングで注文が入り、見事に12件のクエストを達成しました。



稼働終了後のまとめでは、4時間7分の稼働で13件を配達し、クエスト報酬を含めた売上が10,920円になったことを報告しています。動画の最後には視聴者からのコメントにも回答し、天候によるバイクの使い分けについての質問に丁寧に答えたほか、理不尽な「バッド評価」に対しても気にしないという自身のスタンスを語りました。



悪天候時の過酷なコンディションでの立ち回りや、クエスト達成による稼ぎのリアルが赤裸々に収められた本動画。これからウーバー配達員を始める方や、雨の日の稼働戦略に悩む配達員にとって、現場のリアルを知るための貴重な参考資料になりそうです。