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「SNSだけ大きく見せようとしても空しいし、バレる」茂木健一郎が指摘する現代人の時間の使い方の問題点

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「自分ひとりの時間を、いかに深めるか」と題した動画を公開した。動画では、現代人が費やしがちなソーシャルメディアとの向き合い方と、「自分ひとりの時間」を充実させることの重要性について提言している。



ソーシャルメディアが全盛の現代において、人々はネット上の姿やイメージで他者を語りたがる傾向にある。しかし茂木氏は、そうしたSNSでの活動は「時々浮上して息継ぎしているようなところ」に過ぎず、人々の生活の大半は「海に潜って活動している」ような状態だと指摘した。



茂木氏は、SNSの表面には出てこない「自分のなかで何かが起こってる時間」の方がはるかに長く、大きいと説明。「ソーシャルメディア一切出ないよっていう人もいるでしょう。そうするとそのソーシャルメディアに浮上しないで自分で息づいてる時間があるわけじゃない」と語り、「人に見えない時間が一番大事で、そこ以外は本質はない」と断言した。自身も日々のツイート数は多いものの、SNSはあくまで「句読点みたいなもの」であり、それ以外の「圧倒的に長い時間をどう自分で過ごすかっていうのが一番本質だ」と力説している。



さらに、こうした時間の本質を勘違いしてしまう人が多いと指摘する。「ソーシャルメディアのタッチポイントだけ取り繕って、何かごまかそうとしたり、大きく見せようとしたりしてても、それって全く空しいし、バレる」と語り、表面的な発信にとらわれる姿勢へ疑問を呈した。



最後に茂木氏は、「自分だけの時間をどう充実させるか、輝かせるか、深くするか。これを大事にするっていうことが今の時代必要だ」と締めくくった。他者の目を意識したオンライン上の姿ではなく、自分自身と向き合う「見えない時間」こそが人生を豊かにする鍵であるというメッセージは、情報過多の社会を生きる人々に重要な視点を与えている。