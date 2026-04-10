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01. ËÌ³¤Æ» / »¥ËÚ¥·¥Í¥Þ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ / SAPPORO CINEMA FRONTIER
https://www.cinemafrontier.net/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=1
02. µÜ¾ë / MOVIXÀçÂæ / MOVIX SENDAI
https://www.smt-cinema.com/site/sendai/
03. Ê¡Åç / ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡Åç / AEON CINEMA FUKUSHIMA
https://theater.aeoncinema.com/theaters/fukushima/
04. °ñ¾ë / MOVIX¤Ä¤¯¤Ð / MOVIX TSUKUBA
https://www.smt-cinema.com/site/tsukuba/
05. ºë¶Ì / MOVIX¤µ¤¤¤¿¤Þ / MOVIX SAITAMA
https://www.smt-cinema.com/site/saitama/
06. Åìµþ / ¿·½É¥Ð¥ë¥È9 / SHINJUKU WALD9
https://tjoy.jp/shinjuku_wald9#schedule-content
07. ÀéÍÕ / ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ / AEON CINEMA ICHIKAWA MYODEN
https://theater.aeoncinema.com/theaters/ichikawa/
08. ¿ÀÆàÀî / ²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13 / YOKOHAMA BURG13
https://tjoy.jp/yokohama_burg13#schedule-content
09. ÀÅ²¬ / ÀÅ²¬ÅìÊõ²ñ´Û / SHIZUOKA TOHO KAIKAN
https://schedule.eigaland.com/schedule?webKey=10231199-348e-4b65-99ad-8c5eab8c66ca
10. Ä¹Ìî / ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¾¾ËÜ / AEON CINEMA MATSUMOTO
https://www.aeoncinema.com/cinema/matsumoto/
11. ¿·³ã / T¡¦¥¸¥ç¥¤¿·³ãËüÂå / T¡¦JOY NIIGATA BANDAI
https://tjoy.jp/t-joy_niigatabandai
12. °¦ÃÎ / ¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ / Midland Square Cinema / Midland Square Cinema 2
https://ticket.midlandcinema.jp/schedule/ticket/0201/index.html
13. ÀÐÀî / ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¶âÂô¥Õ¥©¡¼¥é¥¹ / AEON CINEMA KANAZAWA FORUS
https://theater.aeoncinema.com/theaters/kanazawaforus/
14. µþÅÔ / T¡¦¥¸¥ç¥¤µþÅÔ / T¡¦JOY KYOTO
https://tjoy.jp/t-joy_kyoto#schedule-content
15. Âçºå / T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ / T¡¦JOY UMEDA
https://tjoy.jp/t-joy_umeda#schedule-content
16. Ê¼¸Ë / OS¥·¥Í¥Þ¥º¿À¸Í¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥é¥ó¥É / OS CINEMAS KOBE HARBORLAND
https://www.oscinemas.net/cgi-bin/pc/site/det.cgi?tsc=21120
17. ²¬»³ / ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³ / AEON CINEMA OKAYAMA
https://theater.aeoncinema.com/theaters/okayama/
18. ¹Åç / ¹Åç¥Ð¥ë¥È11 / HIROSHIMA WALD11
https://tjoy.jp/hiroshima_wald11
19. ¹áÀî / ¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¹â¾¾Åì / AEON CINEMA TAKAMATSU-HIGASHI
https://theater.aeoncinema.com/theaters/takamatsu/
20. Ê¡²¬ / T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇîÂ¿ / T¡¦JOY HAKATA
https://tjoy.jp/t-joy_hakata#schedule-content
21. ÂçÊ¬ / T¡¦¥¸¥ç¥¤ ¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬ / T¡¦JOY PARKPLACE OITA
https://tjoy.jp/t-joy_parkplace_oita#schedule-content
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©2026 Sony Music Entertainment
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2026.02.14
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02. Shed a light
03. Nobody Knows
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07. I still
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18. Bluer
19. The Story of Us
-Encore-
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-BONUS TRACK-
milet Live at Nippon Budokan ¡ÈRay of Water¡É
2026.02.13
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¡ÖTime Is On Our Side¡×
-BEHIND THE SCENES-
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¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü¼ýÏ¿¡ÊBONUS TRACK & BEHIND THE SCENES¡Ë
¡ãÄÌ¾ïÈ×¡ÊBlu-ray / DVD¡Ë¡ä \6,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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Ìä¡ËDUKE⾼¾¾ 087-822-2520
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Ìä¡Ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÀÅ²¬ 054-284-9999
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Ìä¡ËÌ´ÈÖÃÏ 082-249-3571
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