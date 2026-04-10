「みーつけたっ」IVE・レイ、変装なしでドンキに降臨！キュートな“認証ショット”に反響続々

IVEのレイが、愛らしい“認証ショット”を公開し、話題を集めている。

レイは最近、自身のインスタグラムを更新。「みーつけたっ!!」というコメントを添えて数枚の写真を投稿した。

【写真】レイ、ドンキでキュートな“認証ショット”

公開された写真には、ドン・キホーテを訪れたレイの姿が収められている。彼女がミューズを務めるカラーコンタクトの広告の横で、自身のビジュアルを指差しながらウインクしたり、グローバルアンバサダーを務めるコスメブランドの商品を紹介するようなポーズとったりと、キュートな“認証ショット”を披露した。

投稿を見たファンからは「本当にかわいい」「変装してないの?!」「愛おしい」「買います！」などのコメントが寄せられている。

（写真＝レイInstagram）

なお、レイが所属するIVEは、4月18日・19日に京セラドーム大阪で「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」を開催予定だ。

◇レイ プロフィール

2004年2月3日生まれ。愛知県名古屋市出身。本名は直井怜（なおい・れい）。2018年に日本で行われたオーディションに合格し、STARSHIPエンターテインメントの練習生になった。2021年12月にガールズグループIVEの一員としてデビューした際は、STARSHIPエンタ初の“日本人アイドル”として話題を集めた。趣味は絵を描くことと可愛いもの集め。童顔な顔立ちだが169cmと高身長で、癒し系のルックスとは正反対のエッジの効いたラップが魅力。