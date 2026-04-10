２０２６年度のホッカイドウ競馬が１５日に開幕し、１１月１２日までの８５日間「グランシャリオナイター」として門別競馬場で開催される。そのＰＲ隊が１０日、プロ野球・元日本ハムの杉谷拳士氏を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

今年度もさまざまなアピール施策を用意している。ホッカイドウ競馬出身馬の愛称「ｍｏｍ☆’ｓ〜モンスターズ〜」は特設サイトをリニューアル。関連して「ｍｏｍ☆’ｓサポーター（もんサポ）」に任命されたｍｉｋｕさん、木村真穂さんらが、公式アンバサダーとしての活動が４年目を迎える杉谷氏と熱烈に応援していく。また、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル『なまちゃき』も週２回配信へと拡大する。

「現状維持は後退と一緒ですから！全国に魅力を届けます！！」と宣言した杉谷氏は、注目の２歳馬にも言及。昨年“激推し”したベストグリーンは重賞３勝＆サウジダービーに出走と飛躍しており、今年はその妹ベストカーラに熱視線を注ぐ。

３月１２日の能力検査では４Ｆ５０秒２の好時計をマーク。「デビュー戦の単勝オッズは０・７倍かな（笑）。ベストグリーンの一族を応援するということで、（昨年人気を博したＴＢＳ系日曜劇場）『ザ・ロイヤルファミリー』みたいな」と“血の継承”まで意識する。ｍｉｋｕさんは門別で活躍が目立つというモーニン産駒のクライングコール（牡）、木村さんは母に１７年ＪＢＣレディスクラシック優勝のララベルを持つドッカンキャベツ（牝）を推奨していた。