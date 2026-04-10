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心斎橋PARCO（大阪市中央区）地下1階に4月10日、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の西日本初出店となる「スターバックス リザーブ カフェ 心斎橋パルコ地下1階店」がオープンした。9日に行われた内覧会をシンガーソングライターむんむがリポート。



リザーブ カフェは、スターバックスの原点であるミラノのバールで親しまれているエスプレッソと、ミラノ発のイタリアンベーカリー「プリンチ」のコルネッティ（イタリアのクロワッサン）が楽しめるカフェベーカリー。国内では2025年9月、東京・新宿マルイに1号店を出店したのを皮切りに、東京ソラマチに2号店をオープン。心斎橋パルコ地下1階店は3号店となる。なお、大丸梅田店地下1階にも4月20日のオープンを予定している。



ミラネーゼ（ミラノっ子）は、バターの風味豊かなコルネッティを、たっぷりのフォームをのせたカプチーノにひたして楽しむといい、リザーブ カフェでもこの「ディップスタイル」を提案している。



メニュー（店内価格）は、「クラシック ダブル トール ラテ」（760円）、「スターバックス リザーブ スイートミルク コーヒー」（760円）、「スターバックス リザーブ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」（880円）、「トゥデイズ コーヒー」（590円）、「コルネッティ」（380円）、「コルネッティ ティラミス」（790円）など。



営業時間は8時～22時30分。店舗面積は311.31平方メートル、客席数は107席。