川栄李奈、廣瀬智紀と離婚「それぞれの人生を歩むことに」【報告全文】
俳優の川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の廣瀬智紀（39）との離婚を報告した。9日深夜、一部で報道されていたが、正式に発表する形となった。
【写真】お相手は舞台や映画で俳優として活躍する廣瀬智紀
インスタグラムのストーリーズで、川栄は「関係者の皆様 応援してくださる皆様 私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました。今後も俳優として、母として更に精進してまいります！温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解の程、よろしくお願い致します」と記した。
廣瀬も、自身のインスタグラムのストーリーズで「この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました。これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心より感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません。今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」と伝えている。
川栄は、1995年2月12日生まれ、神奈川県出身。。2010年7月、AKB48第11期研究生オーディションに合格。同年。AKB48研究生『シアターの女神』で公演デビュー。12年5月、AKB48のシングル「真夏のSounds good !」で初選抜入り。13年、バラエティー番組『めちゃ×2イケてるッ！』で誕生した新ユニット・BKA48のセンターを務めた。15年8月、AKB48を卒業。以降、俳優として同年、舞台『「AZUMI」幕末編』で主演を務める。18年公開の映画『恋のしずく』で、映画初主演。21年、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では、トリプル主演を担当した。
廣瀬は1987年2月14日生まれ、埼玉県出身。ドラマ『私のホストちゃん〜しちにんのホスト〜』（12年）、舞台『弱虫ペダル』（13年）『ダイヤのA THE LIVE』（15年）などで注目を集め、劇団☆新感線『髑髏城の七人 Season月』（17年）、『映画刀剣乱舞』（19年）、映画『貴族降臨-PRINCE OF LEGEND-』（20年）など数々の作品に出演。25年、舞台『魔道祖師』邂逅編では、ダブル主演を務めた。
2人は2019年に結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子の出産を報告していた。
■報告全文
関係者の皆様
応援してくださる皆様
私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました。
今後も俳優として、母として更に精進してまいります！温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。
2026年4月10日
川栄李奈
【写真】お相手は舞台や映画で俳優として活躍する廣瀬智紀
インスタグラムのストーリーズで、川栄は「関係者の皆様 応援してくださる皆様 私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました。今後も俳優として、母として更に精進してまいります！温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解の程、よろしくお願い致します」と記した。
川栄は、1995年2月12日生まれ、神奈川県出身。。2010年7月、AKB48第11期研究生オーディションに合格。同年。AKB48研究生『シアターの女神』で公演デビュー。12年5月、AKB48のシングル「真夏のSounds good !」で初選抜入り。13年、バラエティー番組『めちゃ×2イケてるッ！』で誕生した新ユニット・BKA48のセンターを務めた。15年8月、AKB48を卒業。以降、俳優として同年、舞台『「AZUMI」幕末編』で主演を務める。18年公開の映画『恋のしずく』で、映画初主演。21年、連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』では、トリプル主演を担当した。
廣瀬は1987年2月14日生まれ、埼玉県出身。ドラマ『私のホストちゃん〜しちにんのホスト〜』（12年）、舞台『弱虫ペダル』（13年）『ダイヤのA THE LIVE』（15年）などで注目を集め、劇団☆新感線『髑髏城の七人 Season月』（17年）、『映画刀剣乱舞』（19年）、映画『貴族降臨-PRINCE OF LEGEND-』（20年）など数々の作品に出演。25年、舞台『魔道祖師』邂逅編では、ダブル主演を務めた。
2人は2019年に結婚。同年11月に第1子、23年6月に第2子の出産を報告していた。
■報告全文
関係者の皆様
応援してくださる皆様
私事で恐縮ではございますが、この度私たちは夫婦という形を終え、それぞれの人生を歩むことになりました。
今後も俳優として、母として更に精進してまいります！温かく見守っていただけますと幸いです。何卒ご理解の程、よろしくお願い致します。
2026年4月10日
川栄李奈