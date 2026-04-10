人気レースクイーンの央川かこ（31）が9日夜、自身のインスタグラムを更新。赤＆黒のラウンドガール・コスチューム姿を披露した。

「SHOOT BOXING 2026 act.2まであと2日 当日はU-NEXTでの生配信もありますので、現地観戦できない方はぜひ配信から応援よろしくお願いします」と11日に東京・後楽園ホールで開催されるシュートボクシングのイベントをPR。

SHOOT GIRLSのラウンドガール・コスチューム姿の写真をアップし、「わたしは今回スケジュールの都合上でラウンドガールはお休みするけど、気になるカードいっぱいだから配信から応援する」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗で颯爽としてかっこいい」「カコちゃんめっちゃ可愛い」「スタイルさらに良くなりましたね 最高」「超カワイイ」「ステキ」「最高に美しいです」「スタイル抜群魅力たっぷり」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。

好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。