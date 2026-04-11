京都府南丹市の同市立園部小６年、安達結希（ゆき）君（１１）が登校中に行方不明になってから、１１日で２０日目となった。府警は広範囲で捜索を続けるが、足取りはつかめていない。府警は１１日、約５０人態勢で、同小と安達君の自宅の間の山中を中心に捜索した。９日以降、この付近を調べており、ドローンを飛ばして上空から確認したり、シャベルや棒を手にしたりする様子がみられた。活動にあたった警察官らは延べ約９００