【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）【映像】伊藤洋輝、一気にスライド→“爆速カバーリング”の瞬間バイエルンに所属する日本代表DFの伊藤洋輝が、素晴らしいカバーリングでピンチを未然に防いだ。抜群のカバーリングにファンから称賛の声が上がっている。バイエルンは日本時間4月12日、ブンデスリーガ第29節で、ザンクト・パウリと対戦。伊藤はセンターバックと