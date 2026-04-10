日経225先物：10日夜間取引終値＝390円高、5万6700円
10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の5万6700円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては804.68円高。出来高は1万1491枚だった。
TOPIX先物期近は3780.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIX現物終値比39.03ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56700 +390 11491
日経225mini 56690 +380 183908
TOPIX先物 3780.5 +28 17232
JPX日経400先物 34175 +285 339
グロース指数先物 739 +5 1055
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3780.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIX現物終値比39.03ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56700 +390 11491
日経225mini 56690 +380 183908
TOPIX先物 3780.5 +28 17232
JPX日経400先物 34175 +285 339
グロース指数先物 739 +5 1055
東証REIT指数先物 売買不成立
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