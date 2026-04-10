　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の5万6700円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては804.68円高。出来高は1万1491枚だった。

　TOPIX先物期近は3780.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIX現物終値比39.03ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56700　　　　　+390　　　 11491
日経225mini 　　　　　　 56690　　　　　+380　　　183908
TOPIX先物 　　　　　　　3780.5　　　　　 +28　　　 17232
JPX日経400先物　　　　　 34175　　　　　+285　　　　 339
グロース指数先物　　　　　 739　　　　　　+5　　　　1055
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース