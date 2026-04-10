【きょうから】マクドナルド、ハッピーセット「トミカ」 開発車両「GR GT3」や“ハンバーガーカー”など全9種 週末プレゼントも実施
日本マクドナルドはきょう10日より、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を期間限定で販売する。
【画像】ハッピーセット「トミカ」救急車やレッカー車も！
ハッピーセット「トミカ」は、人気のはたらくクルマや、新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなどの8種とひみつのおもちゃ1種の全9種をラインアップした。
手転がしで遊べるほか、さまざまな仕掛けを楽しめる。「ハッピーセットバス」のレバーを上下に動かしたり、トラックの荷台のハンバーガーを載せたり取ったりして遊ぶことで、図形や空間の認識を高める遊びが楽しめる。また救急車や消防車などのはたらくクルマを使った“ごっこ遊び”では、「この車が出動したら、どんなお仕事をするのかな？」と考えることでさまざまな職業に関心を抱く社会性が育まれる。
また、ハッピーセットオリジナルの「GR GT3」を子どもがイマジネーションの世界で遊ぶ様子を描いた特別動画「DREAMMATCH」を公開した。本格レースの世界で躍動する子どもたちと2台の「GR GT3」。子どもたちの夢が作り出すドラマを描く動画となっている。
さらに、4月11日と12日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき｢トミカスペシャルDVD2026｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」をプレゼントする。
4月25日、26日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セットご購入につき｢トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セットご購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」をプレゼントする。
■ハッピーセット「トミカ」
◆第1弾 4月10日（金）〜4月23日（木）
●日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)
はしごを回転させたり、動かすことができる。
●トヨタ タウンエース ハンバーガーカー
トレイを模した荷台に乗っているハンバーガーは取り外し可能。
●日産 スカイライン パトロールカー
トランクを開閉することができる。
●GR GT3
2025年12月に公開された新型レーシングカー「GR GT3」のおもちゃ。
※開発車両のため、最終仕様と異なる可能性がある
◆第2弾 4月24日（金）〜5月7日（木）
●日野プロフィア メガロドン搬送車
巨大サメ「メガロドン」を搬送するトラックのおもちゃ。メガロドンは手で左右に動かすことができる。
※メガロドンは取り外しできない。
●日産 NV350 キャラバン 救急車
後ろのドアを開くことができ、救急車内部のデザインを見ることができる。
●マクドナルド ハッピーセットバス
車体右側面のレバーを上下に動かすと、バスの天井からハッピーセットボックスが現れたり、隠れたりする。
●トヨタ ダイナ レッカー車
荷台のアームをおろし、他の車の前輪をセットすることでレッカーしながら走らせることができる。
●ひみつのおもちゃ
◆第3弾 5月8日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。
※おもちゃは選べない。
【画像】ハッピーセット「トミカ」救急車やレッカー車も！
ハッピーセット「トミカ」は、人気のはたらくクルマや、新型レーシングカー「GR GT3」、マクドナルドオリジナルのバスなどの8種とひみつのおもちゃ1種の全9種をラインアップした。
手転がしで遊べるほか、さまざまな仕掛けを楽しめる。「ハッピーセットバス」のレバーを上下に動かしたり、トラックの荷台のハンバーガーを載せたり取ったりして遊ぶことで、図形や空間の認識を高める遊びが楽しめる。また救急車や消防車などのはたらくクルマを使った“ごっこ遊び”では、「この車が出動したら、どんなお仕事をするのかな？」と考えることでさまざまな職業に関心を抱く社会性が育まれる。
さらに、4月11日と12日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき｢トミカスペシャルDVD2026｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」をプレゼントする。
4月25日、26日の土日2日間は、ハッピーセット「トミカ」を1セットご購入につき｢トミカ プレイングシート＆トヨタガズーレーシングGR GT3ポスター｣を、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セットご購入につき「ポムポムプリン30周年おめでとうシール」をプレゼントする。
■ハッピーセット「トミカ」
◆第1弾 4月10日（金）〜4月23日（木）
●日野はしご付消防車(モリタ・スーパージャイロラダー)
はしごを回転させたり、動かすことができる。
●トヨタ タウンエース ハンバーガーカー
トレイを模した荷台に乗っているハンバーガーは取り外し可能。
●日産 スカイライン パトロールカー
トランクを開閉することができる。
●GR GT3
2025年12月に公開された新型レーシングカー「GR GT3」のおもちゃ。
※開発車両のため、最終仕様と異なる可能性がある
◆第2弾 4月24日（金）〜5月7日（木）
●日野プロフィア メガロドン搬送車
巨大サメ「メガロドン」を搬送するトラックのおもちゃ。メガロドンは手で左右に動かすことができる。
※メガロドンは取り外しできない。
●日産 NV350 キャラバン 救急車
後ろのドアを開くことができ、救急車内部のデザインを見ることができる。
●マクドナルド ハッピーセットバス
車体右側面のレバーを上下に動かすと、バスの天井からハッピーセットボックスが現れたり、隠れたりする。
●トヨタ ダイナ レッカー車
荷台のアームをおろし、他の車の前輪をセットすることでレッカーしながら走らせることができる。
●ひみつのおもちゃ
◆第3弾 5月8日（金）〜
第1弾・第2弾で登場した全9種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合がある。
※おもちゃは選べない。