『マガジン』音楽フェスにブース出展 ＜SWEET LOVE SHOWER 2026＞グッズなど企画展開
「週刊少年マガジン」が、スペースシャワー主催の野外音楽フェスティバル「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER」（8月28日・29日・30日開催）にブース出展することを発表した。ブースやグッズ、企画の詳細は追って発表される。
【動画】すげぇ！マガジン新作連載発表…公開された『FAIRY TAIL』20周年映像
編集部は「『音楽×マンガ』が織りなすスペシャルな３日間を「週刊少年マガジン」もみなさんと一緒に全力で楽しみます！ この夏、ぜひ会場でお会いしましょう！」と呼びかけている。
【開催概要】
＜タイトル＞SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026
＜開催日程＞2026年8月28日(金)・29日(土)・30日(日) 開場9:00 / 開演10:00(予定)
＜会場＞山梨県 山中湖交流プラザ きらら
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【開催概要】
＜タイトル＞SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2026
＜開催日程＞2026年8月28日(金)・29日(土)・30日(日) 開場9:00 / 開演10:00(予定)
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