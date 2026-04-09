ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円、４人の挑戦者解禁
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画、『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』においてウルフに挑む挑戦者を新たに４名発表した。
先日発表された１人目の挑戦者、大相撲元大関・把瑠都の参戦が大きな話題を呼ぶ中、本日新たに発表されたのは、元プロ野球選手で屈指の身体能力を誇る“超人”糸井嘉男。本企画への挑戦権をかけて行われたオーディションを経て、ラグビー出身の肉体派・ノッコン寺田。そして、ベンチプレスの記録400kgを誇る怪物・藤本竜希といったウルフをフィジカルで圧倒しかねない超規格外な面々。藤本は過去、番組企画でウルフと「壁押し対決」を行った際に勝利を収めていることもあり、注目が集まる。さらに、詐欺被害により1000万円の借金を背負った芸人、カカロニの栗谷が決死の覚悟でオーディションに臨み見事合格。挑戦権を獲得した栗谷は、果たしてウルフから3カウント取り、借金を完済できるか？
そして、先行してシルエットが公開されている“金メダリスト”と“RIZIN選手”の正体は４月10日（金）夜７時より放送の特別番組『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円 調印式』にて明かされることに。番組内ではウルフと全挑戦者が初対面。一触即発の空気の中、いかなることが起きても自己責任とする「誓約書」への署名が行われるなど本番直前のヒリヒリとした空気感をお届けする。
さらに本日、『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』を盛り上げる、豪華な出演者も決定。４月11日（土）午後３時30分より放送となる第１部のMCにはニューヨーク、そして夜９時より放送となる第２部のMCには千原ジュニアが決定し、第１部・第２部共にアシスタントMCには元NHKアナウンサーの中川安奈が就任。実況には清野茂樹アナウンサー、解説には新日本プロレスの棚橋弘至や永田裕志、柔道家の泉浩を迎え、白熱する試合をさらに盛り上げる。
また、ゲストには金メダリストの角田夏実が登場。世界を制した柔道家として、またウルフを知り尽くす盟友として試合を見届ける。さらに、芸能界屈指の格闘技通として知られる関根勤や勝俣州和、格闘技への造詣も深い岸明日香、橋本梨菜、上谷沙弥ら豪華メンバーも集結する。
（C）AbemaTV, Inc.
先日発表された１人目の挑戦者、大相撲元大関・把瑠都の参戦が大きな話題を呼ぶ中、本日新たに発表されたのは、元プロ野球選手で屈指の身体能力を誇る“超人”糸井嘉男。本企画への挑戦権をかけて行われたオーディションを経て、ラグビー出身の肉体派・ノッコン寺田。そして、ベンチプレスの記録400kgを誇る怪物・藤本竜希といったウルフをフィジカルで圧倒しかねない超規格外な面々。藤本は過去、番組企画でウルフと「壁押し対決」を行った際に勝利を収めていることもあり、注目が集まる。さらに、詐欺被害により1000万円の借金を背負った芸人、カカロニの栗谷が決死の覚悟でオーディションに臨み見事合格。挑戦権を獲得した栗谷は、果たしてウルフから3カウント取り、借金を完済できるか？
さらに本日、『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』を盛り上げる、豪華な出演者も決定。４月11日（土）午後３時30分より放送となる第１部のMCにはニューヨーク、そして夜９時より放送となる第２部のMCには千原ジュニアが決定し、第１部・第２部共にアシスタントMCには元NHKアナウンサーの中川安奈が就任。実況には清野茂樹アナウンサー、解説には新日本プロレスの棚橋弘至や永田裕志、柔道家の泉浩を迎え、白熱する試合をさらに盛り上げる。
また、ゲストには金メダリストの角田夏実が登場。世界を制した柔道家として、またウルフを知り尽くす盟友として試合を見届ける。さらに、芸能界屈指の格闘技通として知られる関根勤や勝俣州和、格闘技への造詣も深い岸明日香、橋本梨菜、上谷沙弥ら豪華メンバーも集結する。
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