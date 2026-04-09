2026年4月9日（木）よる11:59より、加藤清史郎主演の読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『君が死刑になる前に』第二話が放送される。

【写真】犯行を否認する汐梨だが、犯行時間に…

物語は、世間を震撼させた《教師連続殺人事件》の犯人、大隈汐梨の死刑執行から始まる。

時を同じくして、琥太郎は2人の友人ともに7年前へタイムスリップする。

そこで琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と＜過去＞で出会ってしまう。

そして、この時代では逃亡中の指名手配犯であった汐梨は、琥太郎たちに「私は、殺していません。」と無実を訴えるのだった――。

*****

映画監督を目指していたが、ある出来事がきっかけで映画の道をあきらめた主人公・坂部琥太郎を加藤清史郎。連続殺害事件の犯人として死刑執行される女性・大隈汐梨を唐田えりか。琥太郎と共にタイムスリップしてしまう、大学時代の映画サークル仲間・馬渕隼人を鈴木仁。月島凛を与田祐希が演じる。

過去と現在の2つの時代を舞台に事件の隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスドラマ。



読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『君が死刑になる前に』

＜前回のあらすじ＞

世間を震撼させた＜教師連続殺害事件＞。その犯人、大隈汐梨（唐田えりかさん）の死刑が執行された。

時を同じくして、ドキュメンタリー映画の撮影のために集まっていた大学時代の映画サークルの仲間である坂部琥太郎（加藤清史郎さん）、馬渕隼人（鈴木仁さん）、月島凛（与田祐希さん）の3人が、車の運転中に突如7年前にタイムスリップしてしまう。

その時代は、まさに事件が起き続ける渦中――。

タイムスリップしたことに気が付かないまま、3人は1人の女性と出会い、行く当てのない彼女を連れて滞在先の別荘へと向かうことに……。

翌朝、3人は自分たちが7年前にタイムスリップしていた事実、連れてきた女性がもとの時代で死刑が執行されていた汐梨であること、さらに汐梨が最初の殺人を犯し指名手配を受けながら逃亡中の身であることを知る。

信じられない事態に戸惑いを隠せない３人へ、追い打ちをかけるように汐梨が告げたのは、「私は殺していません」という衝撃の一言。

琥太郎たちは汐梨の言葉を信じるべきか迷いながらも、事件を調べ始める。果たして彼女は罪を犯しているのか――。

現在と過去を舞台にして事件の真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンスが始まる！

＜第二話あらすじ＞

7年前にタイムスリップした琥太郎、隼人、凛。そこで出会った謎の女性は、もといた時代で＜教師連続殺害事件＞を犯した罪で死刑になった汐梨だった！

彼女は、すでに最初の殺害を犯した容疑で指名手配を受けながら逃亡を続ける身であったが、琥太郎たちに「私は殺していません」と訴える…。汐梨の言い分を信じるかどうか、意見が分かれる琥太郎たち。

しかし、凛が2番目に殺害されることが分かっている白鳥（輝有子）が自分の恩師であることを告げ、白鳥を助ける為に動き出す。

そして、琥太郎と隼人は白鳥の行動の先回りをするが、甲斐なく救うことは出来なかった――。

一方、凛は汐梨の行動を監視する為、汐梨と滞在先の別荘に二人で残る。ところが、汐梨が作ったスープを口にしてしまい……。

白鳥が襲われた時刻に汐梨の行動が分からず、疑いは深まっていく。翌日。

琥太郎は、白鳥の自宅前にいた《不審な男》につながる情報を得るべく、聞き込みをすることに。

一方の隼人は、汐梨にインタビューを申し込み、こう聞いた。「昨日の夜、本当はどこに行っていたんですか？」――。

*****

また、初回TVer再生数が100万回を突破したという本作だが、第2話の放送後、TVerオリジナルストーリー第2.5話「心の傷」の無料配信がスタートする。

この2.5話では、人から信じてもらえないことの辛さを知ることとなった琥太郎の過去が紐解かれるという――。