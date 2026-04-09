会場となる「せせらぎラウンジ」

この春「界 秋保」で味わえる「伊達な茶会アフタヌーンティー」は、1日4組限定のスペシャルメニュー。チェックイン前の「せせらきラウンジ」が会場になります。

窓の外に広がるのは、芽吹きの森と名取川の清流。春らしい彩りと開放感に満ちた空間で、日常を忘れるぜいたくなひととき過ごせます。



いつの時代も愛される味をモダンにアレンジ

「伊達な茶会アフタヌーンティー」では、長い冬を越えて、待ちに待った春の訪れお祝いするような華やかなメニューがラインナップ。宮城の豊かな食材をフランス料理の技法で昇華させた、彩り豊かなメニューが並びます。、和と洋が軽やかに重なり合う味わいと見た目で、春を存分に感じられるアフタヌーンティーです。

伊達なモダンセイボリー

伊達なモダンセイボリー（以下一例）

・仙台麩のカナッペ：香ばしい仙台麩に、味噌漬けのクリームチーズと生ハムをオン。セルフィーユも添えられて、春の香りを感じる一品です。

・笹かまぼことタラのブランダード：宮城ではおなじみの笹かまぼこと、クリーミーなタラのペーストが織りなすマリアージュ。ぷりっとした食感が楽しい、遊び心あふれる一品です。

・リーフチュイルとサーモンムース：芽吹く葉を模したサクサクのチュイルに、ふんわりとしたサーモンムースを絞った一品。軽やかな口当たりの中に広がるサーモンの濃厚な香りがアクセントです。

春色スイーツ

春色スイーツ（以下一例）

・ずんだモンブラン：仙台といえば「ずんだ」。春の芽吹きを思わせる鮮やかな緑のずんだクリームは、豆の香りがふわりと漂います。さわやかなクリームチーズとラズベリーもほどよいアクセントに。

・桜と苺のベリーヌ：ぷるんとした桜のジュレと、弾けるイチゴの果実味、ミルクプリンが重なります。層の美しさも楽しんで。

・桜のタルト：桜の香りが引き立つ桜餡を閉じ込めたタルト。ラズベリーパウダーの彩りと銀箔の煌めきを添え、春の訪れを祝うような一品です。



ドリンクにも宮城の歴史や情熱を宿しています。まずは、熟度や糖度を厳格にチェックし、ひとつひとつ丁寧に磨き上げた「ミガキイチゴ」のスパークリングで華やかにスタート。微炭酸で甘いひと口は、まさに春の味。彩り豊かなセイボリーやスイーツとも相性抜群です。

そして、伊達政宗公が広めたとされるほうじ和紅茶「kitaha」。石巻・桃生の寒い気候で育った茶葉の香ばしくも優しい甘みが、ずんだや桜餡の豊かな風味にぴったり。最後のひと口まで心地よい余韻が心を満たしてくれます。

伊達政宗公が愛した”新しいものへの好奇心”をエッセンスに、みずみずしい春を味わうティータイムを「界 秋保」で体験してみませんか？

■界 秋保「伊達な茶会アフタヌーンティー」

住所：宮城県仙台市太白区秋保町湯元平倉1

TEL：050-3134-8092（界予約センター）

期間：提供中〜6月30日（火）※4月29日（水）〜5月6日（水）は除く

時間：13時30分〜14時30分

料金：1名6000円。

宿泊は別途、1泊2食付き3万5000円〜※2名1室利用時1名あたり、サービス料込

アクセス：JR仙台駅より車で約30分、仙台空港より車で約45分

対象：宿泊者限定

予約：10日前までに公式サイトから予約

定員：1日4組10名まで

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

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