大阪駅前で一般人の“地味過ぎる実績”の表彰式が決定 レッドカーペット＆特設ステージ登場へ 自薦・他薦を問わず募集【企画意図＆イベント詳細】
JR大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」で、5月9日・10日の2日間、参加型イベント『地味過ぎる実績にレッドカーペットを。“大げさ表彰屋さん”』の開催が決定した。
【画像】ルクア大阪で表彰される経験…本気の表彰状、演出の様子
“すごいこと”じゃなくていい、見過ごされがちな小さな頑張りを、主役として讃え、誰にも褒められない“地味過ぎる実績”を大げさに表彰するイベント。日常の悩みをヒントに新しいサービスを企画・実施している「妄想ショップ」シリーズの新企画となる。
普段の生活の中で誰にも気づかれず、誰にも褒められない「ささやかな努力」や「小さな頑張り」を自薦・他薦を問わず募集し、一人ひとりに合わせた表彰名と表彰状を作成。本気の演出となり、参加者はレッドカーペットを歩き、司会者によるエピソード紹介を経て、特設ステージで表彰状が授与される。
主催者は「自薦・他薦を問わず参加できるため、自分自身の頑張りを認めてほしい方はもちろん、普段なかなか伝えられない感謝や労いを、大切な人に届ける機会としてもご参加いただけます」と呼びかける。
■企画意図
「誰にもリアクションされていないSlackの投稿に、必ずスタンプを押している」、「家族は無限に湧くと思っている麦茶のポットが空になるたびに作り直しているのは私だ」、「泣きたい朝も化粧をして家を出た」などなど、普段の生活の中には、誰にも気づかれず、誰にも褒められない小さな気配りや頑張りが数多くあります。毎日ちゃんと起きること、誰かに優しくすること、なんとかやりきること。そんな日常の努力は、つい“当たり前”として流されがちです。本イベントは、そうした“地味過ぎる実績”にあえて光を当て、大げさに讃えることで、日常の見え方を少し変えるきっかけをつくりたいという思いから企画しました。
■地味過ぎる実績にレッドカーペットを。「大げさ表彰屋さん」
開催日：2026年5月9日（土）〜5月10日（日）
開催場所：大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 1100（ルクア イーレ）4F イベントスペース「sPACE」
料金：1000円（税込）
参加方法：事前予約制（空きがある場合は当日受付も可能）
【画像】ルクア大阪で表彰される経験…本気の表彰状、演出の様子
“すごいこと”じゃなくていい、見過ごされがちな小さな頑張りを、主役として讃え、誰にも褒められない“地味過ぎる実績”を大げさに表彰するイベント。日常の悩みをヒントに新しいサービスを企画・実施している「妄想ショップ」シリーズの新企画となる。
主催者は「自薦・他薦を問わず参加できるため、自分自身の頑張りを認めてほしい方はもちろん、普段なかなか伝えられない感謝や労いを、大切な人に届ける機会としてもご参加いただけます」と呼びかける。
■企画意図
「誰にもリアクションされていないSlackの投稿に、必ずスタンプを押している」、「家族は無限に湧くと思っている麦茶のポットが空になるたびに作り直しているのは私だ」、「泣きたい朝も化粧をして家を出た」などなど、普段の生活の中には、誰にも気づかれず、誰にも褒められない小さな気配りや頑張りが数多くあります。毎日ちゃんと起きること、誰かに優しくすること、なんとかやりきること。そんな日常の努力は、つい“当たり前”として流されがちです。本イベントは、そうした“地味過ぎる実績”にあえて光を当て、大げさに讃えることで、日常の見え方を少し変えるきっかけをつくりたいという思いから企画しました。
■地味過ぎる実績にレッドカーペットを。「大げさ表彰屋さん」
開催日：2026年5月9日（土）〜5月10日（日）
開催場所：大阪市北区梅田3-1-3 LUCUA 1100（ルクア イーレ）4F イベントスペース「sPACE」
料金：1000円（税込）
参加方法：事前予約制（空きがある場合は当日受付も可能）