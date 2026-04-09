アンカー・ジャパンは、スマートディスプレイ内蔵のUSB充電器「Anker Nano Charger（45W,Display,スイングプラグ）」を4月9日（木）に発売する。価格は3,990円。

Anker Nano Charger（45W,Display,スイングプラグ）は、最大45W出力の急速充電対応1ポートUSB充電器。現在の本体温度や充電モード、満充電までにかかる時間などの情報を表示するスマートディスプレイを備えた。iPhone 15～17シリーズやiPad Proなど一部の機種を接続した場合は、接続中のモデル名も表示できる。

充電状況に応じて出力を最適化するPowerIQ 4.0のほか、充電中に機器の温度上昇を低減するActiveShield 5.0、過充電防止など各種保護機能を装備。

操作ボタンは本体上部に搭載。折りたたみ式のスイングプラグを備えている。

最大出力：45W 入力：100-240V 1.5A 50-60Hz 出力：5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A 外形寸法：36×36×40mm 重量：約72g カラー：ブラック/ホワイト/ブルー/オレンジ（ブルーとオレンジは発売時期未定）