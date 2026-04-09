【4/8 日経225】歴代3位の急騰！日経平均＋2878円高とリスクオン再開の条件
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YouTubeチャンネル「神藤将男の日経225マーケット分析」が、「【4/8日経225】日経平均が急騰／歴代３位の上昇幅／リスクオン再開」と題した動画を公開した。動画では、神藤将男が4月8日の日経平均の大幅上昇を振り返り、今後のリスクオン再開に向けた条件を詳しく解説している。
この日の日経平均は、米国とイランの攻撃停止の報道などを背景に、プラス2878円と歴代3位の上昇幅を記録した。神藤は日経225先物の日足チャートにおいて、直近の高値を突破したことから「上昇トレンド再開の号砲が打たれた」と評価した。その一方で、本格的な上昇相場の再開には週足チャートでのハイバンド更新が必要だと指摘。さらに、利益確定売りが出た際には、緑色の線で示された20日移動平均線でサポートされるかどうかが鍵になると語った。また、米ドル円は158円台前半まで下落し、ドル高の反動で一気に売られた動きも確認された。
相場急騰の引き金とされたトランプ氏のSNS発言についても言及。午前7時半の投稿に対し、相場は午前4時頃からすでに上昇を始めていた点に触れ、「情報が漏れていた可能性もある」との推測を展開した。市場全体を見渡すと、TOPIXやプライム市場、スタンダード市場、グロース市場も総じて好調な推移を見せた。セクター別の動向では、アドバンテストや東京エレクトロンなどの電気機器、小売業が相場を大きく牽引した。一方、WTI原油価格が一時91ドル台から大陰線をつけて急落したことに伴い、INPEXをはじめとするエネルギー関連銘柄が売られた。
今後の展望として神藤は、下落に転じたWTI原油価格のチャートに着目。「70ドルぐらいまで下がれば完全なるリスクオン、戦争前の状態に戻る」と説明し、直近の安値を割り込むかどうかが、相場全体の行方を占う重要な判断基準になると結論づけた。
この日の日経平均は、米国とイランの攻撃停止の報道などを背景に、プラス2878円と歴代3位の上昇幅を記録した。神藤は日経225先物の日足チャートにおいて、直近の高値を突破したことから「上昇トレンド再開の号砲が打たれた」と評価した。その一方で、本格的な上昇相場の再開には週足チャートでのハイバンド更新が必要だと指摘。さらに、利益確定売りが出た際には、緑色の線で示された20日移動平均線でサポートされるかどうかが鍵になると語った。また、米ドル円は158円台前半まで下落し、ドル高の反動で一気に売られた動きも確認された。
相場急騰の引き金とされたトランプ氏のSNS発言についても言及。午前7時半の投稿に対し、相場は午前4時頃からすでに上昇を始めていた点に触れ、「情報が漏れていた可能性もある」との推測を展開した。市場全体を見渡すと、TOPIXやプライム市場、スタンダード市場、グロース市場も総じて好調な推移を見せた。セクター別の動向では、アドバンテストや東京エレクトロンなどの電気機器、小売業が相場を大きく牽引した。一方、WTI原油価格が一時91ドル台から大陰線をつけて急落したことに伴い、INPEXをはじめとするエネルギー関連銘柄が売られた。
今後の展望として神藤は、下落に転じたWTI原油価格のチャートに着目。「70ドルぐらいまで下がれば完全なるリスクオン、戦争前の状態に戻る」と説明し、直近の安値を割り込むかどうかが、相場全体の行方を占う重要な判断基準になると結論づけた。
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テクニカルアナリスト（CFTe®）の神藤将男が「日経225（日経平均株価）」の動きを毎日徹底分析します！日々の細かな値動きを独自のチャート分析を駆使して、「なぜ動いたのか」「次はどう動く可能性が高いのか」を分かりやすく紐解きます。