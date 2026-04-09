【泰 梨沙子】これは「アジア版エプスタイン事件」だ…「日本のお客さんもよく来ますよ」ラオスの児童買春村に潜入取材

都市部での摘発が強化された結果、小児性愛者たちは地方へと逃れた―ラオスの長閑な農村で日本人が行っていた少女への卑劣な行為とは。

ラオスの村で蔓延る児童買春

「ラオスの村で日本人が児童買春をして逮捕された」

私のもとにそんな情報が舞い込んできたのは、今年2月下旬のことだった。テレビメディアのディレクターとラオスの首都ビエンチャンで別件の取材をしていたところ、在留邦人から情報が寄せられたのだ。被害を受けた少女らは警察に保護され、病院に搬送されたという。

ラオスは警察の腐敗が著しく、情報提供者に危害が及ぶ可能性もあるため、本稿ではその村を「X村」とする。

私は東南アジア諸国での児童買春の実態について数年前から取材を続けてきたが、X村の名前が出てきたのは初めてではなかった。寄せられていた情報のなかには、「日本人男性が10代前半の少女らを集めて薬漬けにし、毎晩乱交パーティーを開いている」というおぞましい話もあった。

X村でなにが起きているのか。日本人が逮捕されたのは事実か。私は自分の目で確かめるべく、現地に向かうことにした―。

ビエンチャンから北へ車を走らせると、霧のなかにそびえ立つ岩峰が現れ、それから土埃があがるデコボコ道が数時間続いた。穴ぼこを避けるだけでなく、牛の群れがやってきては目の前を横切ろうとするので、そのたびに運転手は速度を落とす必要があった。

「日本のお客さんもよく来ますよ」

車の窓からラオスの長閑な田舎の景色を見ていると、「日本人がわざわざ、こんな場所まで少女を買いにやってくるのだろうか？」という疑問が頭をよぎった。しかし、児童買春が行われているとの情報があった村内のホテルに到着すると、空気は一変した。

〈本日は満室です〉

そう書かれた案内板の近くに車を停めると、ホテルの敷地内にたむろしていた10人ほどの男たちから一斉に視線を向けられる。筆者のような日本人女性が訪ねてくるのは珍しいのだろう。絡みつく視線に目を合わせぬようにしながら、ロビーに入った。

「今日は中国人のお客さんで満室なんです。普段は日本のお客さんもよく来ますよ」

受付のラオス人とやり取りしている間も、ホテルの外にいた男たちはこちらを凝視していた。年齢は30〜50代、なかには鍛え上げた身体を見せつけるようなチンピラ風の半裸姿の男もいた。

このホテルでは情報は得られなかったが、聞き込みを続けると、「日本人が最近、Aホテルで捕まった」との証言が得られた。Aホテルはラオス人が運営している宿泊施設だ。ロビーで取材したホテル関係者は、戸惑うことなく事件の全貌を話しはじめた。

「昨年11月、早朝に警察がやってきて、『日本人の男2人を逮捕しにきた』と告げられた。警察はどの部屋に宿泊しているかも知っていたよ」

部屋には13歳を含む未成年の女の子がおり、日本人2名は現行犯逮捕されたという。

少女を連れ込み、床にマットを敷いて……

男が逮捕された部屋を見せてくれないか。そう尋ねると、すぐに案内してくれた。

「逮捕されたうちの1人は、数ヵ月おきにやってきては1ヵ月ほどの長期滞在を繰り返していた。毎日、13〜17歳の少女を複数連れ込んでいた。

少女4人と部屋から出てきた後、夕飯を食べて、また別の4人を連れ込んでいた日もあった。勃起薬を飲んでいたこともあったよ。ベッドをわざわざ壁側に寄せて、床にマットを敷き詰めていた。ベッドに乗りきらない少女を床に寝かせていたのかもしれない。頭がおかしい。変態だよ」

部屋のドアを開けっ放しにして取材していると、東アジア系の男性が廊下を歩きながら、こちらを怪訝そうな目で眺めて通り過ぎていった。関係者はこう続けた。

「韓国人のお客さんだね。ここには中国人、韓国人、日本人が女の子とよく遊びにくる。女の子が若過ぎる時は心配だから、『ご両親は知っているの？ 大丈夫？』と声を掛けるようにしているけど、止めることができなくて……。まだ幼いのに身体を売らなきゃいけないのはかわいそう」

米国では大富豪のジェフリー・エプスタイン氏が、自身の所有する島に未成年の少女を集めていたことが社会問題になっているが、ラオスの農村でも、「アジア版エプスタイン事件」とも言える実態が広がっていたのだ。

取材・文：泰梨沙子（はた・りさこ）／'15〜'21年、アジアの経済情報を配信する共同通信グループ系メディアで記者を務める。タイ駐在5年を経て、'21年10月に独立。主に東南アジアの人道問題について執筆している

【後編を読む】ラオス「児童買春村」で日本人二人が売春容疑で逮捕されていた！少女たちへの卑劣な行為の実態

「週刊現代」2026年4月13日号より

【つづきを読む】ラオス「児童買春村」で日本人二人が売春容疑で逮捕されていた！少女たちへの卑劣な行為の実態