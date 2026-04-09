『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』テーマソング、急上昇ランキング1位 『Mステ』初出演 Juice=Juiceがランクイン【オリコンランキング】
JO1・INI・ME:Iを輩出したサバイバルオーディション番組の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のテーマソング『新世界 （SHINSEKAI）』が、4月9日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率52.2%を記録し、1位を獲得した。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
3月26日からLeminoとMnet Plusにて配信がスタート。4月2日の配信では本格的な合宿がスタートし、同シリーズの“顔”となるテーマソングのセンターが決定した。4日には『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式YouTubeチャンネルにて『SHINSEKAI BEHIND｜Theme Song「新世界 （ SHINSEKAI ）」｜PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が公開された。
4位にはJuice=Juiceの『盛れ！ミ・アモーレ』が上昇率41.0%でランクイン。3月30日に『CDTVライブ!ライブ!』（TBS系）、4月3日に『ミュージックステーション』（テレビ朝日系）、4日に『Venue101』（NHK）へ出演し、同曲を披露するなど露出が続いた。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
3月26日からLeminoとMnet Plusにて配信がスタート。4月2日の配信では本格的な合宿がスタートし、同シリーズの“顔”となるテーマソングのセンターが決定した。4日には『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』公式YouTubeチャンネルにて『SHINSEKAI BEHIND｜Theme Song「新世界 （ SHINSEKAI ）」｜PRODUCE 101 JAPAN 新世界』が公開された。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞