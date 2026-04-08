恋愛マッチングサービス「ワクワクメール」を運営するワクワクコミュニケーションズ（東京都港区）が、プロフィール写真に関する意識調査を実施し、その結果を発表しました。

【画像】やっちゃってたらNG！→これが、婚活男女がチェックしている“即ナシ”「プロフィール写真」です！（図解：13枚）

女性「清潔感がない」…即ナシとなるプロフィール写真って？

調査は1月19〜22日、同社サービスを利用している20〜40代の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。男性5845人、女性1136人の計6981人から有効回答を得ています。

全回答者に「マッチングアプリで、プロフィール写真はどの程度重視していますか？」と質問すると、「ある程度重視している」「かなり重視している」と答えた人は、男性が64％、女性が69％で、男女ともに約7割が写真を重視していることが分かりました。「かなり重視している」と答えた人は男性が20％、女性が30％で、女性の方が写真に対してより厳しい目を向けている傾向が見られました。

「あまり重視していない」は男性が12％、女性が9％、「ほとんど重視しない」は男性が5％、女性が7％にとどまっています。

続いて、「プロフィール写真を見て即ナシと判断したことはありますか？」と尋ねると、「よくある」「たまにある」と答えた人は、男性が88％、女性が87％でほぼ同率となりました。「よくある」は男性が43％、女性が55％で約12ポイントの差がありました。

さらに、「異性のプロフィール写真で最も即ナシと感じる要素を1つ教えてください」と質問すると、男性は「加工が強すぎる」が40％で最も多く、次いで「清潔感がない」が20％、「顔が分からない」が17％、「キメすぎ・ナルシスト」が3％の順となりました。

一方、女性は「清潔感がない」が35％で最多に。次いで「顔が分からない」が17％、「キメすぎ・ナルシスト」が11％、「加工が強すぎる」と「写真が未設定」が10％、「部屋・背景が汚い」が5％という結果になりました。

このほか、「免許証のような写真」「上半身裸」「真顔の自撮り」「画質が荒い」などの回答が寄せられました。