5月末で活動を終了し、現在ラストツアーを行っている「嵐」が、最終公演となる5月31日の東京ドーム公演を生配信すると発表した。8日にSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストのファンクラブ「FAMILY CLUB online」サイトなどを通じて正式発表された。

FAMILY CLUB onlineサイトによると、生配信の日時は5月31日の午後6時から。開演前の午後3児から特別映像の配信を予定しているという。見逃し配信期間も設けられる。

視聴チケットは嵐ファンクラブ会員、FAMILY CLUB会員だけでなく、一般も購入可能。嵐ファンクラブ会員が3900円、FAMILY CLUB会員が4500円、一般が6000円(いずれも税込み)となる。

嵐のラストツアーは、3月13日の札幌ドームを皮切りに、5大ドームで全15公演を開催。5月31日の東京ドーム公演がグループとして最後の活動となる。

最終公演の生配信決定の発表にファンは歓喜。SNSには「嵐生配信決まった！！！！！嬉しい！！！！！全部楽しみ！！！！！」「嬉しすぎる」「視聴チケット代金3900円ってサンキューって意味かな」「ありがとう嬉しい嬉しい」「また大号泣する未来しか見えない」などのコメントが書き込まれていた。