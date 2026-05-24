２４日の巨人戦（東京ド）に先発する阪神・才木浩人投手（２７）が２３日、攻めの投球で勝利を呼び込むと誓った。登板前日は東京ドームで最終調整。本塁打の出やすい環境でも気後れはなく「一発はしょうがないぐらいの気持ちで、どんどんゾーンで勝負していった方がいいかなと思う」と臆することなく相手打者に挑んでいく。前回１７日の広島戦（甲子園）では７回１失点の力投も２敗目。ただ９奪三振で持ち味を示す場面もあった