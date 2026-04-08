県内では、特殊詐欺による被害が相次いでいます。県警では、新たな防犯アプリを導入しましたが、早くもその効果が出始めています。



2026年3月、新潟市秋葉区の60代の女性のもとに郵便局をかたる不審な電話がかかってきました。



■情報提供した女性

「音声ガイドで『郵便局から荷物が届いている』ということで『6番を回してください』という音声ガイドがあったので、全然疑いもなく6番を回したら女の方が出られて。」



女性は疑うことなく相手の指示通りに名前や家族構成を伝えましたが、その後電話は突然切れました。不審に思った女性は、自宅の郵便受けを確認。荷物の不在票がないことに違和感を覚え、スマートフォンの防犯アプリ『にいがたポリス』を開きました。



■情報提供した女性

「アプリを開いたら、秋葉区で郵便局をかたる特殊詐欺の電話が多発していると書いてあったので。」



女性は警察に通報し、被害は未然に防がれました。



■情報提供した女性

「自分は絶対引っかからないと思っていたのにこうやって引っかかるので、これから自分もそうだけど皆さんにも気をつけてほしい。」



防犯アプリ『にいがたポリス』は3月2日の運用開始から約1万9000件ダウンロードされていて、県警は多くの人にアプリを利用して防犯意識を高めてほしいと呼びかけています。