Suicaのペンギン×「紀ノ国屋」コラボに新作！ 刺しゅうデザインが目を引く“ビッグトート”3種登場
「紀ノ国屋」とSuicaのペンギンがコラボレーションしたアイテム「Suicaのペンギン ビッグトート」が、4月8日（水）から公式オンラインストアで、4月9日（木）から全国の店舗で順次発売される。
【写真】“いちご”や“さかな”もかわいい！ デザイン一覧
■バリエーションは全3種類
今回発売される「Suicaのペンギン ビッグトート」は、キュートなSuicaのペンギンと「紀ノ国屋」ロゴの刺しゅうが目を引く、特別感のあるキャンバストートバッグ。
デザインのバリエーションは、Suicaのペンギンをかわいく表現した“パン”、“いちご”、“さかな”の全3種類。いずれも、体になじみやすい柔らかなキャンバス生地を使用している。
また、幅広いシーンで使える縦約37cm、横約56cm、マチ約12cmの大きめサイズを採用したほか、スマートフォンや財布など小物をすっきり収納できる便利な外ポケットも備わっている。
なお、長年親しまれてきたSuicaのペンギンは、2027年3月末でイメージキャラクターを卒業する予定で、思い出と共に今手に入れておきたい特別なアイテムだ。
【写真】“いちご”や“さかな”もかわいい！ デザイン一覧
■バリエーションは全3種類
今回発売される「Suicaのペンギン ビッグトート」は、キュートなSuicaのペンギンと「紀ノ国屋」ロゴの刺しゅうが目を引く、特別感のあるキャンバストートバッグ。
また、幅広いシーンで使える縦約37cm、横約56cm、マチ約12cmの大きめサイズを採用したほか、スマートフォンや財布など小物をすっきり収納できる便利な外ポケットも備わっている。
なお、長年親しまれてきたSuicaのペンギンは、2027年3月末でイメージキャラクターを卒業する予定で、思い出と共に今手に入れておきたい特別なアイテムだ。