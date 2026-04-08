大阪府和泉市の集合住宅で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。

【写真を見る】女性2人が血を流し死亡 親族が発見「リビングの床に2人が…一目見てわかるくらい出血」警察が身元確認急ぐ 大阪・和泉市の鶴山台団地【中継】

警察によりますと、4月8日午後0時半ごろ、和泉市鶴山台の集合住宅1階の一室で「血を流して倒れている人がいる」とこの部屋を訪ねた親族の男性から警察に通報がありました。

警察官がかけつけたところ、女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されたということです。この部屋では70代の母親と40代の娘が暮らしていたということで、警察は2人の身元の確認を急ぐとともに事件と事故の両面で調べています。

警察によりますと、40代の女性の勤務先から「女性が今日、出勤してこない」と親族の男性に連絡があり、連絡を受けた男性が部屋に様子を見に行ったところ、女性1人が倒れているのを発見したということです。警察が部屋の中に入ると、リビングの床に2人が倒れていて、一目見てわかるくらい出血していたということです。