　8日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は262枚だった。うちコールの出来高が159枚と、プットの103枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の88枚（585円高1150円）。プットの出来高トップは5万1000円の25枚（1045円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　　+9　　　14　　75000　
　　 4　　 +10　　　25　　72500　
　　 4　　　　　　　50　　70000　
　　 1　　+108　　 191　　66000　
　　 2　　　　　　 250　　65000　
　　 2　　+200　　 400　　63000　
　　 2　　+375　　 660　　62000　
　　34　　　　　　 675　　61750　
　　 3　　　　　　 935　　60250　
　　88　　+585　　1150　　60000　
　　 1　　 +50　　 800　　59500　
　　15　　　　　　1890　　58000　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1045 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 925 　　-655　　　21　
　　　　　　　　　　　　　48000　　 610 　　-550　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 550 　　-490　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 400 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 285 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 230 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 200 　　-250　　　17　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 170 　　 -87　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　55 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　50 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　10 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　14000　　　10 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　12500　　　 6 　　　-4　　　 5　

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