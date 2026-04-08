日経225オプション6月限（8日日中） 6万円コールが出来高最多88枚
8日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は262枚だった。うちコールの出来高が159枚と、プットの103枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の88枚（585円高1150円）。プットの出来高トップは5万1000円の25枚（1045円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +9 14 75000
4 +10 25 72500
4 50 70000
1 +108 191 66000
2 250 65000
2 +200 400 63000
2 +375 660 62000
34 675 61750
3 935 60250
88 +585 1150 60000
1 +50 800 59500
15 1890 58000
51000 1045 25
50000 925 -655 21
48000 610 -550 2
47000 550 -490 4
45000 400 1
42500 285 2
41000 230 4
40000 200 -250 17
38000 170 -87 2
28000 55 1
27000 50 -30 1
16000 10 6
14000 10 12
12500 6 -4 5
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +9 14 75000
4 +10 25 72500
4 50 70000
1 +108 191 66000
2 250 65000
2 +200 400 63000
2 +375 660 62000
34 675 61750
3 935 60250
88 +585 1150 60000
1 +50 800 59500
15 1890 58000
51000 1045 25
50000 925 -655 21
48000 610 -550 2
47000 550 -490 4
45000 400 1
42500 285 2
41000 230 4
40000 200 -250 17
38000 170 -87 2
28000 55 1
27000 50 -30 1
16000 10 6
14000 10 12
12500 6 -4 5
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