若槻千夏「本当に20代ですか？」 世界的アーティストの達観した“教育論”に脱帽「私より親でした…」

若槻千夏とゲストが心理テストをつまみにガヤガヤ“うるさく”トークしていく心理テストバラエティ『若槻千夏のうるさい心理テスト』。

4月7日（火）に放送された同番組では、26歳の世界的アーティストが語ったストイックな教育論に、若槻が「本当に20代!?」と驚愕する場面があった。

【映像】若槻千夏「本当に20代ですか？」 世界的アーティストの達観した“教育論”に脱帽

今回は、前回に続いて日本と韓国を拠点に世界で活躍するダンサー／アーティストのYUMEKIがゲストに登場。ILLITやITZY、M!LKなど数々のアーティストの振り付けを手掛ける若き才能の、驚くべき精神性が明らかになった。

番組内の心理テストでは、「高校生の娘から高価なブランドバッグをおねだりされた。あなたが親だったらどう対応する？」という問題に対し、YUMEKIは迷わず「うちはうち、よそはよそ」と“厳しく断る”選択肢をチョイスする。

その理由を「厳しく断ることで良くも悪くも考える」と前置きした上で、「なぜダメなのかを考えさせることが“教育”」と淡々と語るYUMEKIに、現在中学生の娘を持つ母でもある若槻は「私より親でした…」と脱帽し、彼の精神的な成熟ぶりに舌を巻いた。

その後も若槻の「普段は生徒に厳しい？」という質問をきっかけに、振付師としての“教育論”もYUMEKIの口から語られることに。

客観的に見て怖がられたり、感情がないと言われることがあるというYUMEKIだが、「“なぜ怒られているのか”を自分で考えさせることが大切」「自分の価値観を作っていくことの大切さを違う国で学んだ」と、自身が指導で心がけていることを語り続けたYUMEKI。

そのあまりに達観した考えに、若槻は「本当に20代ですか？大人ですよね」と感銘を受けていた。