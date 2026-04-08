「体が真ん中から裂けちゃうんじゃないか」藤本美貴、壮絶な痛みも…自然分娩を選び続けた理由とは

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

4月7日（火）に放送された同番組に、ゲストとしておのののか、まつきりな、岡副麻希が出演した。

3児のママである藤本は、3回とも自然分娩を選択。呼吸困難になりそうなほど壮絶な痛みを経験したものの、いずれも自然分娩にした理由は…。

【映像】自然分娩ママたちビックリ！無痛分娩だったまつきりなのリアル出産動画

出演者は全員出産の経験があるが、その方法は自然分娩、無痛分娩、帝王切開とバラバラ。今回は「出産のリアルを語るママ会スペシャル」と題して、出演者たちがそれぞれの出産について赤裸々に語った。

自然分娩だった藤本は、「もう本当に（自分の体が）真ん中から分かれるんじゃないか」「裂けちゃうんじゃないか」「（自分が）壊れる」と思うほど、壮絶な痛みを経験したという。

そんな激痛を伴うにもかかわらず、藤本は3回とも自然分娩を選択。第2子も自然分娩を選んだ理由は、「（自然分娩は2回目が）楽っていうから、どんなもんなんだろう？」という興味があったからだった。

第3子の出産について、じつは「和痛か無痛にしよう」と思っていたという藤本。しかし、4人を出産した実母が言った「こんなこと（＝3回とも自然分娩）二度と味わえないから、あなたも（出産は）最後かもしれないから、味わったほうがいい」という言葉に納得し、自然分娩を選んだという。

また藤本は、第2子以降は出産までの時間が早くはなるものの後陣痛に悩まされると、1児のママであるゲストたちにアドバイス。後陣痛とは、子宮が急速に元の大きさに戻る際の収縮痛のことで、産後2〜3日がピーク。「授乳したらぎゅ〜ってなるのが…より痛かったり」したそうだ。

藤本と同じく3児のママである横澤も、つらい後陣痛を経験しており、「2人目の後めっちゃ痛いですよ。1人目の時はなかった痛みがある」と明かした。