この春、新入社員として働き始める人、そして新人を迎える人は多いだろう。そんな新入社員についての“あるある”や、少しずつ成長していく姿を描いた漫画がSNSに投稿された。



【漫画】「電話は3コール以内にとる」を読む

1作目では、新入社員の立花ゆう子が教育係の先輩に教わりながら仕事を覚えていく姿が描かれる。新人にとって最初のミッションは「電話を取ること」だ。



先輩に「電話がかかってきたら手早く取るのよ」と言われるゆう子。しかし、実際に電話がかかってくると、ゆう子は電話対応のシミュレーションをすることに集中してしまい、すぐに電話を取れないでいた。その後もシミュレーションは一向に終わらず、教育係の先輩から「はよとらんか」とツッコミを入れられてしまうのだった。



その他、ゆう子が分からない部分を先輩に質問する場面から始まる作品もある。この質問を受けた先輩は「このくらい自分で調べたまえよ」と言うだけだ。



しかし上司から「ここ間違ってるよー。ちゃんと新人さん見てあげて」と先輩が叱られると、先輩はゆう子に向かって「何で聞かないんだよ！分からなかったらすぐ聞いて！」と怒るのだった。



これらの作品に対して、読者からは「電話ってなんであんな取るの怖いんでしょう」や「こういう上司が一番うっとうしいｗ」など、さまざまな声があがっている。そこで作者のクマさんに同作について話を聞いた。



―【新人さんあるある】について、描こうと思われたきっかけがあれば教えてください。



4月は新人さんが入ってくる時期です。会社員だけでなく学生バイト、パートや派遣社員、すべての働く方に共感してもらえるのと、皆さんの経験談をリプ欄で聞かせていただければ、いい情報欄になるのではないかと思って描きました。



―同作には、ご自身が新人時代のご経験なども反映されているのでしょうか。



電話をとるのは緊張しましたね。家電で育った時代の人間なのに(笑) お客様や業者さんに電話を受ける(かける)が最初はすごく怖くて。焦って早口になったり、お客様の連絡先を聞き忘れたり。これはあるあるなんじゃないかなと思います。



―同作はどのような読者に届いてほしいとお考えですか。



新人時代にこれを読んで「あるある」と言うよりは、一通り経験されてこられた先輩方のほうが共感されるかと思います。新しく入ってきた仲間にぜひ「自分の時はこういう失敗したよ…」と話題のひとつにしていただけたらと。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）