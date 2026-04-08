ドル円理論価格　1ドル＝159.02円（前日比-0.58円）

割高ゾーン：159.82より上
現値：158.67
割安ゾーン：158.23より下

過去5営業日の理論価格
2026/04/07　159.60
2026/04/06　159.19
2026/04/03　158.77
2026/04/02　158.71
2026/04/01　158.84

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。