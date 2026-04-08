党内混乱に疲弊した高市総理が重鎮・森喜朗へ「懇願の電話」を入れていた…！次期首相レースの暗澹たる行方

順風満帆に見える高市政権。だが、多くの自民議員が永田町へ帰還し、党内力学が変化した。新たな権力闘争が幕を開ける―。

【前編を読む】高市総理、自民党内に「同志」がいない…「反高市グループ」結成の動きも

総裁選に出たメンバーが「新人囲い込み」

高市の天下もそう長くない。そう確信し、牙を研ぐ議員が次々と現れている。さっそく動き始めたのが、前回総裁選に出馬した面々だ。現職閣僚や党幹部という身分でありながら、公然と「次」を見据えた仲間作りに奔走している。

3月、総裁選の慰労会を開いたのが防衛相の小泉進次郎氏。表向きは「慰労会」を装いつつ、真の狙いは引退した菅義偉元総理が築いた巨大な人脈の継承にある。

「菅さんの引退後、鳴りを潜めていた『ガネーシャの会（旧菅グループ）』が、ここにきて突如活発化しています。神奈川県連で新人議員が7人も誕生したことを好機と捉え、進次郎氏は菅氏側近の坂井学氏らを通じて、これら『金の卵』たちの囲い込みを急いでいる」（前出とは別の旧菅グループの中堅議員）

外務相の茂木敏充氏はトランプ会談を機にメディアへの露出を増やし始めた。これも「次を見据えた」戦略なのだという。水面下では、広報本部長の鈴木貴子氏ら旧茂木派の子飼いのメンバーを動かし、新人議員の獲得に余念がない。

「茂木氏は内閣支持率が暴落した瞬間に、『次はオレだ』と名乗りを上げる算段です。今のうちに『実務能力』を世間にアピールすることで、『いざとなったら茂木しかいない』という空気を作り出そうとしている」（前出・全国紙記者）

冒頭の「新・参院のドン」石井氏が次期総裁の本命として触手を伸ばすのが、コバホークこと小林鷹之政調会長だ。党政策の責任者でありながら、高市総理との確執はもはや周知の事実となっている。

「食料品の消費減税を巡り、公約への明記を強硬に迫る総理に対し、小林氏は真っ向から反旗を翻した。一時は一触即発の事態にまで発展したが、結局『検討を加速する』という表現に落ち着いた」（同前）

総理を揺さぶる「知略」

その小林氏は3月16日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニにあるレストラン「ガンシップ」に30人もの議員を集結させた。大航海時代の帆船をモチーフにした重厚な会場は、政権奪取への野心とも取れる熱気に包まれた。

「メンバーは大野敬太郎氏や塩崎彰久氏ら、コバホークを支援してきた有望株ばかり。形ばかりの報告は総理に入れているようですが、『言えば済む』という話ではない。あからさまな気勢上げですよ」（旧二階派中堅議員）

石破前政権を官房長官として支え、現在は非主流派に甘んじる林芳正総務相も、水面下で高市総理を揺さぶるための「知略」を巡らせている。

「林氏は頻繁に会合を重ねている。かつての宏池会（旧岸田派）の結束の再編に余念がありません。

さらに注目なのが、食料品の消費税減税などを議論する『社会保障国民会議』の動向です。メンバーである小野寺五典、田村憲久、後藤茂之の各氏は、いずれも林氏を次期総理と仰ぐ鉄の結束を誇る仲間たち。ここを拠点に、高市総理を牽制する腹づもりでしょう」（旧安倍派中堅議員）

旧安倍派の面々も総理そっちのけで……

一方、総理の「身内」とされる面々も、いざという時に備えている。財務相の片山さつき氏が近頃、自分の売り出しに精を出しているという。

「大臣室に陳情に来た業界団体に対し、自身のPRビラを配りまくっている。公務と政務の境目も曖昧なその姿に、周囲からは『もしかして、ポスト高市を狙っているのでは』と冷ややかな声が上がっています」（前出・全国紙記者）

選対委員長という要職を射止め、劇的な「表舞台への帰還」を果たした西村康稔氏。同じく旧安倍派幹部の萩生田光一幹事長代行とがっちりタッグを組み、今や「安倍派再興」への野心を隠さない。

3月12日、新橋の喧騒に紛れた大衆焼き肉店「焼肉やっちゃん」に、旧派閥のメンバーらが集結した。煙が立ち込める店内から漏れてきたのは、再起を誓う熱気だった。

「換気扇を通じて中の会話が筒抜けで、店外に陣取った記者たちが必死に耳を立てていましたよ。聞こえてきたのは、『また集まろう！』という西村氏の、隠しきれない高揚感に満ちた号令でした」（同前）

この2人は2月25日にも、溜池山王の中華料理店「過門香」で気勢を上げている。そこには、高市総理を支えてきた「高志会」メンバーの姿もあったという。

「高市氏を勝手連的に支えてきた議員が、着実に萩生田・西村ペアに取り込まれている。結局は『旧派閥の論理』か、と虚しさすら覚えます。西村氏などは裏ガネ問題の中心人物でありながら、周囲には『まだ総理の座を諦めていない』と豪語している。高市氏を支えるポーズを取りつつ、その実、自らの版図拡大に利用しているだけですよ」（前出とは別の自民党ベテラン議員）

高市総理が解散総選挙で叩き出した「歴史的圧勝」という果実。それが皮肉にも、沈んでいたはずの「古い自民党」を復活させる呼び水となった。

焦燥感に駆られた高市総理は、重鎮・森喜朗元総理へ頻繁に電話を入れ、「配下」たちを抑え込むよう、泣きついているという。

しかし、いくら長老が睨みを利かせようとも、一度生じた高市総理への不信感を拭うのは容易ではない。

閣僚や党幹部たちは、表向き従順を装いながらも、したたかに「ポスト高市」に向けて動き始めている。高市総理が高転びする瞬間を、彼らは待ち受けているのだ。

「週刊現代」2026年4月13日号より

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