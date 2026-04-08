今のリバプールには「芯が無い」　現状を憂う地元メディアが熱弁「エンドウが必要、その事実はもっと語られるべきだ」

闘争心と献身性に秀でた遠藤はクラブに“芯”をもたらす存在だ(C)Getty Images

遠藤航が所属するリバプールは、現地時間4月4日、FAカップ準々決勝でマンチェスター・Cに0-4と大敗を喫した。現在、公式戦連敗中という結果もあり、現地メディアからは厳しい声が飛んでいる。

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クラブの情報を発信する『ROUSINGTHEKOP』では、6日に配信となったトピックで、「先週末のマンチェスター・C戦での惨敗が示した通り、アルネ・スロット率いるチームには粘り強さが欠けている」と主張。クラブの現状への危機感を示している。

その上で現在、左足首を痛め戦列を離れている遠藤の存在に言及。「『闘争心』という点で言えばエンドウは群を抜いている」と評しながら、「コンディションさえ万全であれば、先発に入るのは確実と見る向きも強い。それなのに、なぜ誰もその不在を語らないのだろうか」と疑問を投げかける。

現在のチームに「“芯”が無い」と評し、さらに中盤の脆さもウィークポイントであると説く同メディアは、「そうした弱点とは無縁なのが背番号3だ」と断言。これまでのシーズンで、さまざまな役割を担ってきた日本人MFのパフォーマンスを称えながら、「まさに今のチームに必要な存在と言える」と訴える。