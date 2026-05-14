5月第2週の動員ランキングは、前週2位で初登場した『プラダを着た悪魔2』が週末3日間で動員34万5000人、興収5億5000万円をあげて、ゴールデンウィーク期間中の2週にわたってトップに立っていた『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』から1位を奪取した。『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の週末3日間の動員は34万1000人、興収は4億