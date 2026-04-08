「異常なスタッツ」「呼ばれるかも」PKセーブ率47%！25歳守護神が森保ジャパン”W杯26人枠”の秘密兵器に!?【日本代表】
J１百年構想リーグの第９節を終えて（FC東京とFC町田ゼルビアは10試合消化）、PK戦で眩い輝きを放っているのがGK谷晃生（町田）だ。
この特別大会のPK４試合で、日本代表歴もある25歳の守護神は17本中８本をストップ。セーブ率は驚異の“47%”と圧倒的な数値を叩き出している。
本人は「あまりPKが得意ではない。できればしたくない」と言うが、この“当たっている状況”は無視できない。実際、ネット上では以下のようなコメントが寄せられた。
「日本一のGK」
「PKストップの極意を持っているんだろうな」
「８／17は異常なスタッツ。“神こうせい”」
「ワールドカップ呼ばれるかもな」
2010年、2022年のワールドカップでいずれもラウンド16でPK負けを喫している日本代表。北中米ワールドカップでこの壁を打ち破るには、“PKのスペシャリスト”が不可欠かもしれない。
W杯優勝を狙う森保ジャパンにとって、この守護神が26人枠の“秘密兵器”に!? GK争いに改めて割って入りサプライズ選出、そんな仰天シナリオの可能性もゼロではない。
構成⚫︎サッカーダイジェストWEB編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
この特別大会のPK４試合で、日本代表歴もある25歳の守護神は17本中８本をストップ。セーブ率は驚異の“47%”と圧倒的な数値を叩き出している。
本人は「あまりPKが得意ではない。できればしたくない」と言うが、この“当たっている状況”は無視できない。実際、ネット上では以下のようなコメントが寄せられた。
「PKストップの極意を持っているんだろうな」
「８／17は異常なスタッツ。“神こうせい”」
「ワールドカップ呼ばれるかもな」
2010年、2022年のワールドカップでいずれもラウンド16でPK負けを喫している日本代表。北中米ワールドカップでこの壁を打ち破るには、“PKのスペシャリスト”が不可欠かもしれない。
W杯優勝を狙う森保ジャパンにとって、この守護神が26人枠の“秘密兵器”に!? GK争いに改めて割って入りサプライズ選出、そんな仰天シナリオの可能性もゼロではない。
構成⚫︎サッカーダイジェストWEB編集部
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