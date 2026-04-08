ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が７日、東京・日生劇場で開幕した主演ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」（２９日まで）の囲み取材を行い、けがで休演中のタレント・小堺一機にエールを送った。

本作は、チョコレート工場を訪れる少年チャーリーの祖父・ジョーじいちゃん役で、小堺一機が出演予定だったが、３月末に自宅で転倒したことによる負傷で、急きょ休演となった。光一は「（３月２７〜３１日に行われた）川越の公演は元気に出演されていたので、びっくりしました。どうかゆっくり休んでいただきい」といたわり、「いつでも戻って来られる場所を作っておきたい」と復帰を願ってエールを送った。

ジョーじいちゃん役は、アンサンブルの聖司朗が代演し、聖司朗に代わってジェリー役は佐渡海斗が務める。光一は「アンサンブル皆さんの支えが支えになっている」と感謝。共演の岸祐二も「（聖司朗、佐渡らが）見事に務め上げてくれて、僕もアンサンブル出身として誇りに思います」と奮闘をたたえた。

帝国劇場（建て替え中）を中心に数々の名作に主演してきた光一が、日生劇場で主演するのは１９９９年の「ＳＨＯＷ劇’９９ ＭＡＳＫ」以来、２７年ぶり。「２７年前、私が初主演舞台をさせていただいた場所」と感慨深げな表情を見せたかと思えば、「だけど当時の雰囲気とかは何も思い出せません！（演じる）ウォンカがめまぐるしい役なので…」といたずに笑った。

天才菓子職人ウィリー・ウォンカのチョコレート工場を見学した少年たちが驚異の体験をする物語。２３年の日本初演でもウォンカを演じた光一は「３年ぶりに演じられてうれしく光栄です。（共演の）子どもたちが頼もしく、末恐ろしい」と目を丸くした。チャーリー役の古正悠希也は「光一さんはスターです！」と羨望のまなざしを向けると、光一は照れくさそうにハイタッチしていた。