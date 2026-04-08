CIOの「NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL」は、ケーブルの巻き取り機構を備えたUSB PD充電器だ。ケーブルを収納するためのリールを内蔵した充電器は近年いくつも登場しているが、その多くはコネクター部分が露出したままになるため、バッグに入れて持ち歩くにあたり、外からの衝撃や水濡れなどに気をつけなくてはいけなかった。

製品パッケージ。ほかにホワイトモデルもラインナップされる

本製品は、ケーブルを軽く引っ張ると自動的に巻き取られるのはそれらの製品と同じだが、さらにコネクター部分を中に押し込んでフタを閉じてやれば、外部からコネクターが完全に見えなくなる。取り出す場合は、上部のボタンを押すと正面のフタが開き、コネクターの先端がわずかに飛び出るので、それを引っ張ることでケーブルを引き出せる仕組みだ。

本体上面のボタンを押すと…

前面のフタが開いてコネクターが飛び出す。あとは指でつまんで引き出せばよい

ケーブル長は65cm。末端まで引っ張り出すと自動的に巻き取られ収納される

もうひとつのポートを併用すれば最大2台への同時充電が可能

最大出力45Wまで対応するこの製品が優れているのは、ボディがコンパクトなことだ。ケーブルを巻き取るリールを内蔵し、さらにコネクター部分まで収納できるにもかかわらず、ボディサイズは一昔前の45W対応充電器と比べても極端に大柄ではない。また裏側のプラグも折りたためるので、バッグに入れて持ち歩くには最適だ。

一方で自宅でコンセントに挿したまま使用する場合は、コネクターまで完全に収納する必要はあまりなく、フタをしなくてはならない必然性もないので、用途としてはいまいち不向きだ。利用にあたってこれらのギミックがかえって手間に感じることもあるはずで、基本的にモバイルユースに特化した製品と考えておいたほうがよいだろう。

単ポートでは最大45W、2ポート同時使用では20W/20Wもしくは30W/15Wの充電に対応

プラグは折りたためるので持ち歩きに適している

また65cmというケーブル長も要注意だ。コンセントが卓上にあれば不自由しない長さだが、コンセントの位置が足元だと、卓上までケーブルを引き出すのが精一杯だ。本製品にはUSB Type-Cポートがもう1基搭載されているので、そこに長いケーブルを別途挿して急場をしのぐことはできるが、それだと本製品を使う意味がない。卓上にコンセントがあることが利用に当たって絶対条件になることは、知っておいたほうがよいだろう。

以前紹介した最大40Wの「TORRAS FlexLine」（右）との比較。同じく巻き取りタイプだがコネクターが収納できるか否かが大きな違いだ

まだ発売から半年程度で、筆者も使い始めてから1カ月弱ゆえ、ポートを覆うフタおよびボタン部の耐久性についての評価は保留とするが、外出先の卓上で利用し、作業が終わったら取り外してバッグに入れて持ち歩く、そうした用途に限定すれば、まさに最強の充電器と言えそうだ。

製品名 発売元 実売価格 NovaPort DUO II 45W2C Built in CORD REEL CIO 4780円