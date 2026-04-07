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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber雨でも鳴り渋すぎて他社やった！身に覚えのない「理不尽バッド」が付いた...《ウーバー・ロケット配達》」を公開した。動画では、雨の日のフードデリバリーにおいて、Uber Eatsと他社アプリを併用して稼ぐリアルな立ち回りを紹介している。



4月7日の火曜日、雨予報のため最大5,500円のクエスト達成を目指し、屋根付きバイクで稼働を開始した。1件目の配達を無事に終えるが、すぐに雨が上がり、Uber Eatsの注文が極端に減る「完全無音」の状態に陥ってしまう。



さらに動画内では、前日の稼働で「ピックアップが遅い」という身に覚えのない低評価を受けたことにも言及。「理不尽さを感じてしまう」と本音をこぼす一幕も収められている。鳴りの悪さを打破するため、他社のデリバリーアプリ「Rocket now（ロケットナウ）」を同時に起動。すると、4桁の高単価案件や追加ボーナスが次々と舞い込み、順調に配達を重ねていく。



配達の途中には、細い路地で工事車両に行く手を阻まれて徒歩で向かう場面など、配達員ならではのリアルな苦労も描写されている。悪天候が予報外に回復する中、「なんとかロケットの単価に救われた」と語り、複数のアプリを使い分けることの重要性を実証した。



最終的に約3時間の昼ピーク稼働で合計8件の配達を完了し、時給約2,200円に着地。天候や注文状況に左右されやすい配達員にとって、柔軟なアプリの使い分けは収入を安定させるための大きなヒントになりそうだ。